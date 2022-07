iOS 16, ora si possono seguire attività in tempo reale nella schermata di blocco

Oltre alla beta 4 di iOS 16 e iPadOS 16, Apple ha anche fornito agli sviluppatori accesso ad ActivityKit beta, framework che consente di creare app che possono mostrare attività in tempo reale nella schermata di blocco, una delle novità di iOS 16.

Le Live Activities, in italiano “attività in tempo reale”, permettono all’utente di seguire in tempo reale un’attività o un evento in corso, direttamente dalla schermata di blocco, senza la necessità di sbloccare il telefono.

Apple spiega che è ad esempio possibile controllare il punteggio della partita o se la pizza che abbiamo ordinato sta arrivando: tutto con la semplice occhiata alla schermata di blocco. Anche le app non Apple potranno offrire questa funzione grazie a una nuova API di sviluppo.

Gli sviluppatori possono sfruttare il framework ActivityKit per configurare, avviare, aggiornare e terminare le attività dal vivo, e una sorta di widget dell’app può essere sfruttato per creare l’interfaccia da mostrare nella lock screen; non si tratta ad ogni modo di veri e propri widget e le Live Activities possono sfruttare meccanismi diversi per ricevere aggiornamenti.

Il sito Macrumors fa notare che nella pagina con i dettagli delle novità di iOS 16, le Live Activities sono indicate come qualcosa che arriverà successivamente alla data di arrivo di iOS 16 (funzionalità “disponibile entro la fine dell’anno”) ma Apple sta permettendo già ora agli sviluppatori di portarsi avanti cominciando a lavorare con il framework e offrire questa novità quando sarà possibile.