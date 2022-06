Seconda beta di iOS 16 e iPadOS 16 agli sviluppatori

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la seconda versione beta di iOS 16 e iPadOS 16, futuri sistemi operativi per iPhone e iPad.

La beta 2 di iOS 16 e iPadOS 16 arriva a due settimane dalla precedente beta, annunciata in occasione della conferenza per sviluppatori WWDC22.

Come sempre gli sviluppatori registrati possono scaricare le nuove beta dal Developer Center di Apple; gli sviluppatori con il profilo installato nei loro sistemi possono ottenere gli aggiornamenti in beta direttamente over-the-air (alla stregua di normali aggiornamenti del sistema operativo).

Tra le novità di iOS 16, la schermata di blocco rinnovata (più bella e utile) e nuove funzioni per condividere e comunicare, al Libreria foto condivisa di iCloud per condividere facilmente una raccolta di foto con la propria famiglia, tante novità in Messaggi e Mail, e vari miglioramenti a “Testo attivo” e “Ricerca visiva”.

Con iPadOS 16 arriva un’esperienza di multitasking nuova grazie a Stage Manager e al supporto esteso di monitor esterni, nuovi modi di collaborare in Messaggi, aggiornamenti in Mail e Safari, la Libreria foto condivisa di iCloud, funzioni professionali come la Modalità Riferimento e Zoom schermo, e molto altro.

Le nuove funzioni di iOS 16 saranno disponibili per tutti in autunno come aggiornamento software gratuito per iPhone 8 e modelli successivi.

Le ipados-16-novita-data-di-lancio saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito per iPad (quinta generazione e successive), iPad mini (quinta generazione e successive), iPad Air (terza generazione e successive), e tutti i modelli di iPad Pro.

