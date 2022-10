Con iOS 16 salta AirPlay sulle vecchie Apple TV

Chi possiede una vecchia Apple TV farebbe bene a non installare iOS 16, almeno per il momento: pare infatti che effettuando questo aggiornamento non sia poi più possibile trasmettere la maggior parte dei contenuti dall’iPhone tramite AirPlay.

Ciò riguarda solo i modelli Apple TV di seconda e di terza generazione, quelli cioè rilasciati rispettivamente nel 2010 e nel 2012. Se ne sono accorti gli olandesi di iCreate Magazine, che in un articolo specificano come siano soltanto i contenuti protetti con DRM a far saltare la connessione tra i due dispositivi. Un bel problema se si considera che vengono quindi tagliati fuori tutti i servizi di streaming come Netflix, Disney+, Hulu e lo stesso Apple TV+.

Praticamente se si tenta di riprodurre un film o un programma TV di uno di questi servizi tramite AirPlay da un iPhone con iOS 16 a una Apple TV 2 o una Apple TV 3, compare un messaggio che informa:

Si è verificato un errore durante il caricamento di questo contenuto. Riprovare più tardi.

Se invece si prova a fare la stessa cosa con un iPhone con iOS 15.7, AirPlay funziona senza intoppi. E’ possibile che si tratti di un bug che Apple potrebbe risolvere con un futuro aggiornamento di iOS, ma dalla prima versione di iOS 16 ne sono seguite altre due (nel momento in cui scriviamo è disponibile iOS 16.0.3, mentre per Apple TV 3 l’ultimo aggiornamento disponibile è la versione 7.9 rilasciata il 14 marzo) e nessuna di queste lo risolve, il che potrebbe anche significare che si tratta di un cambiamento intenzionale correlato ai severi requisiti DRM.

Il graduale abbandono di questa compatibilità potrebbe avere senso anche a fronte del fatto che negli ultimi mesi numerosi servizi hanno abbandonato il supporto alle vecchie Apple TV: un esempio sono le app di YouTube, CBS All Access, Crunchyroll e MLB At Bat.

Come dicevamo Apple TV di seconda e terza generazione sono state lanciate sul mercato tra il 2010 e il 2012: per la più recente sono quindi oltre dieci anni di supporto dal lancio e più di sei dalla fine della commercializzazione (lo stop alle vendite di Apple TV 3 è avvenuto a fine 2016), quindi sorprende piuttosto che il supporto sia durato tanto.

Ma proprio perché all’epoca veniva venduta per soli 79 euro, ancora oggi in circolazione ce ne sono un sacco e spesso rappresentano una parte fondamentale delle configurazioni Home Theater. Di conseguenza perdere una funzionalità chiave come AirPlay, senza alcun annuncio ufficiale da parte di Apple, potrebbe essere una delusione per diverse persone. Non resta quindi che attendere per scoprire se si tratta effettivamente di un bug oppure di una scelta di mercato.