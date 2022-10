Apple TV Plus cresce tra i colossi dello streaming USA

Secondo dati riferiti da JustWatch, motore di ricerche sullo streaming che spesso realizza analisi di mercato a livello internazionale in questo settore, Apple TV+ sta lentamente ma inesorabilmente guadagnando terreno, e ora il servizio Apple di TV streaming in abbonamento detiene il 7% di questo business negli Stati Uniti.

Il report riferisce che il mercato dello streaming negli USA vede una feroce rivalità per accaparrarsi il primo posto, una lotta tra Netflix e Amazon Prime Video che sono distanziate da un minuscolo 2%. La lotta è simile tra Disney+ e HBO Max, con il primo servizio che supera leggermente il secondo, ottenendo il terzo posto nell’ultimo trimestre.

Netflix sembra da qualche tempo in declino, e ha segnato un -2% nel market share del trimestre che include settembre; Disney+, invece, sembra guadagnare terreno nella guerra per la supremazia del settore streaming, recuperando +3% nel mercato. Similarmente a Disney+, anche Apple TV+ e HBO Max, hanno recuperato terreno, guadagnano +2% nell’ultimo periodo preso in esame.

Secondo i dati di JustWatch, Netflix domina il mercato streaming con il 21% del market share; seguono: Amazon Prime Video con il 19%, Disney+ con il 15% a parimerito con HBO Max anche questo al 15%, Hulu con il 10%, Apple TV+ che ora è a quota 7%, Paramount+ 4% e tutti gli altri insieme con una quota complessiva di mercato del 9%.

Sia Disney+ che Netflix introdurranno a breve nuovi piani di abbonamento più economici sostenuti dalla pubblicità. Sembra che anche Apple stia lavorando a un nuovo tipo di abbonamento Apple TV+ sostenuto dagli annunci pubblicitari: ne parliamo qui.

