iOS 17 previsto con meno funzioni perché Apple punta sul visore AR/VR

iOS 17, il futuro aggiornamento del sistema operativo di iPhone, potrebbe avere meno novità di quelle in precedenza previste, perché gli sforzi degli sviluppatori Apple sono concentrati principalmente sul visore AR/VR di cui si parla da tempo e che finalmente dovrebbe essere presentato quest’anno.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, spiegando che molti sviluppatori a Cupertino stanno lavorando su xrOS, sistema operativo del visore AR/VR con tanto di App Store dedicato, e alcune novità previste per iOS 17 / iPadOS 17 sono state per ora “congelate”.

Il nome interno in codice di iOS 17 sarebbe “Dawn“, e la scelta di concentrarsi su meno cose vale anche per la futura versione di macOS, nome in codice “Sunburst“.

Non necessariamente con ogni rinnovata versione di iOS sono arrivate funzionalità del tutto nuove, ma iOS 14 e iOS 16 sono stati due update rilevanti, con novità per app e sistema operativo. Per saperne di più su iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 e watchOS 10, bisognerà, come da tradizione, aspettare la conferenza sviluppatori che, tipicamente, si svolge giugno, mese nel quale arrivano le versioni preliminari dei nuovi sistemi operativi della Mela.