Eargo 7 è l’apparecchio acustico invisibile svelato al CES 2023

In breve è un apparecchio acustico da banco autoadattante praticamente invisibile, in una parola è Eargo 7, il dispositivo medico dell’omonima azienda giunto alla sua settima generazione, mostrato negli scorsi giorni durante la fiera CES 2023 di Las Vegas conclusa domenica 8 gennaio.

Le novità principale rispetto al suo predecessore è il Sound Adjust+ con Clarity Mode, una funzione che migliora la percezione uditiva negli ambienti rumorosi fornendo un ascolto ancora più naturale agli utenti con ipoacusia. Questo sistema è in grado di farlo grazie a una elaborazione del suono più sofisticata – spiegano allo stand – che fa uso di algoritmi proprietari per analizzare il panorama sonoro e poi scegliere automaticamente se e quando enfatizzare il parlato o ridurre il rumore.

Sempre nella stessa ottica questo nuovo modello applica poi una riduzione del rumore ad azione rapida che limita il rumore di fondo intenso in ambienti come ristoranti, luoghi di lavoro e all’aperto. Volendo si può indossare anche al mare e in piscina perché è certificato IPX7 perciò può essere immerso in acqua fino a un metro di profondità per mezz’ora e chiaramente dà sicurezza quando lo si usa durante gli allenamenti in palestra e in caso di pioggia.

E poi come gli AirPods di Apple e simili usano batterie ricaricabili tramite la custodia: si parla di ricarica completa in 6 ore e 16 ore di autonomia, abbastanza per poter star fuori tutto il giorno e poi averli subito pronti al risveglio il mattino seguente.

Eargo 7 arriva in un momento critico. Quasi 45 milioni di adulti negli Stati Uniti soffrono di perdita dell’udito, ma solo il 25% circa usa o ha usato un apparecchio acustico, e la perdita dell’udito è solo in aumento.

Nell’anno appena concluso l’OMS ha pubblicato un nuovo standard per l’ascolto sicuro in luoghi ed eventi, rilevando che milioni di giovani e adulti potrebbero essere a rischio di perdita dell’udito a causa dell’«uso non sicuro di dispositivi audio personali e dell’esposizione a livelli sonori dannosi in luoghi come come discoteche, bar, concerti ed eventi sportivi».

