Per Mark Gurman probabile un MacBook Air 15″ ma non da 12″

Il solitamente ben informato Mark Gurman di Bloomberg ritiene probabile per quest’anno l’arrivo di un MacBook Air da 15″ ma non il modello da 12″ in precedenza ipotizzato.

Di un presunto MacBook Air da 15″ sono in precedenza circolate voci riportate anche dall’analista specializzato in display Ross Young, secondo il quale i fornitori di Apple avrebbero iniziato la produzione di un pannello da 15,5″ nel primo trimestre 2023, indicando come probabile il rilascio entro la primavera.

La voce di un MacBook Air da 15″ è da prendere con le molle perché renderebbe confusionaria la lineup. Attualmente il MacBook Air è disponibile nella variante da 13,3″ con chip M1, e nella variante da 13,6″ con chip M2; il MacBook Pro è disponibile nelle varianti da 14,2″ e 16,2″. Tipicamente, chi sceglie l’Air lo fa per la portabilità (la variante con chip M2 pesa 1,24kg) e aumentare le dimensioni porterebbe a compromessi e forse sarebbe meglio puntare su un 12″ anziché su un 15″: avremmo una lineup semplificata con MacBook Air 12″, MacBook Air 13,6″, MacBook Pro 14,2″ e MacBook Pro 16,2″, in grado di coprire l’esigenza della maggiorparte degli utenti.

In passato Apple ha venduto notebook da 12″ (macchine base e top di gamma), incluso il MacBook Retina da 12″ nel 2015 che pesava meno di 1 kg ed era spesso 13,1mm. Il principale problema dei precedenti modelli da 12″ avevano a che fare con vincoli termici dei processori Intel, inconveniente che non sono più un problema con le CPU Apple Silicon.

Per l’Air da 15″, Apple avrebbe intenzione di sfruttare lo stesso design dell’attuale ultimo modello da 13,6″, con forme tondeggianti e cabinet senza la forma a cuneo che ha sempre contraddistinto l’Air e che ora è più sottile del vecchio Air nella sua parte più larga, la zona della cerniera.