Su iOS 26 l’interfaccia sparisce con le icone trasparenti

Una parola circolata molto durante la conferenza sviluppatori WWDC25 è Liquid Glass, riferimento al design dei prossimi sistemi operativi, realizzato con un “materiale” traslucido che riflette e rifrange gli elementi circostanti, si trasforma dinamicamente per dare più risalto ai contenuti e promette di conferire un nuovo livello di dinamicità a controlli, navigazione, icone delle app, widget e non solo.

Il nuovo design verrà adottato da tutte le piattaforme, iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 e tvOS 26, per creare un ecosistema più armonioso, mantenendo allo stesso tempo le caratteristiche distintive che rendono unico ogni OS.

Liquid Glass, è trasparente e si comporta in modo simile al vetro. Il colore cambia in base al contenuto circostante e si adatta in modo intelligente alla modalità chiara o scura.

Il nuovo materiale si estende dai più piccoli elementi con cui l’utente interagisce ogni giorno, come pulsanti, interruttori, cursori, testo e controlli multimediali, fino a quelli più grandi come le barre dei pannelli e le barre laterali delle app, e la novità è visibile anche nella schermata di blocco, la schermata Home, le notifiche, il Centro di Controllo e altro ancora.

Tenendo premuto lo sfondo su qualsiasi pagina della schermata Home finché le app non iniziano a muoversi, è possibile toccare “+” in alto a sinistra, selezionare “Personalizza” e scegliere tra le varie opzioni disponibili per l’aspetto. Se le varie personalizzazioni non sono di vostro gradimento, potete optare per l’opzione “Defaut” e l’aspetto rimarrà simile alle precedenti versioni di iOS.

Le trasparenze potrebbero non essere gradite a tutti: è possibile aprire Impostazioni > Accessibilità > Schermo e dimensioni testo e da qui scegliere l’opzione “Riduci trasparenza” Per migliorare il contrasto riducendo la trasparenza e le sfocature di alcuni sfondi e aumentare la leggibilità.

Al contrario, se l’utente vuole spingere al massimo l’effetto trasparente per icone e schermata Home, invece delle classiche modalità di visualizzazione chiara e scura, con iOS 26 si potrà scegliere Clear Look. Con la trasparenza al massimo le icone quasi scompaiono per lasciare spazio completo a contenuti, sfondo e contesto.

Nel momento in in cui scriviamo iOS 26 è disponibile come beta per i soli svilupapotri. La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito (qui l’elenco completo dei telefoni compatibili con il nuovo sistema).