Con macOS Tahoe 26 si telefonerà anche dal Mac

Tra le novità presentate da Apple alla WWDC25 (conferenza sviluppatori) c’è macOS Tahoe 26, la prossima importante release di macOS.

Una delle novità di questa futura versione di macOS è l’app Telefono, che permette di inoltrare le chiamate da un iPhone (con iOS 26) nelle vicinanze. L’app in questione offre a tutte le funzioni della versione per iPhone, inclusi elementi familiari come l’elenco delle chiamate Recenti, i Preferiti e il pannello Segreteria, oltre agli ultimi aggiornamenti che includono “Call Screening” e “Hold Assist”. Call Screening risponde automaticamente alle telefonate da numeri sconosciuti chiedendo informazioni, in modo che l’utente possa decidere se rispondere o meno. E quando l’utente è in attesa di parlare con un operatore, grazie a Hold Assist può continuare a lavorare sul Mac senza perdere la posizione in coda.

Dal menu “Video” dell’app è possibile selezionare il microfono da usare (utile se, ad esempio, vogliamo sfruttare un microfono esterno) e l’uscita (cuffie esterne, altoparlanti, ecc.).

Icone dedicate nella finestra principale dell’app consentono di selezionare “Chiamate”, “Perse”, “Segreteria”, “Indesiderate” e anche di silenziare automaticamente le chiamate da numeri sconosciuti.

È possibile richiamare il classico tastierino numerico, effettuare ricerche, modificare i preferiti, ecc.

Dalle Impostazioni dell’app è possibile selezionare la suoneria, modificare l’elenco dei numeri bloccati, scegliere se attivare o no le chiamate (sfruttando il proprio piano tariffario) e anche sfruttare eventuali app alternative per le chiamate.

La prima beta di macOS Tahoe è per ora disponibile per i soli sviluppatori. La beta pubblica sarà disponibile a luglio tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. La release finale sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito. A questo indirizzo trovate l’elenco dei Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema operativo.