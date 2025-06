macOS Tahoe 26 ti avvisa sulle app aperte invisibili

Tra le novità presentate da Apple alla conferenza sviluppatori WWDC25 c’è macOS Tahoe 26, la prossima importante release di macOS.

Una peculiarità di questa futura versione di macOS è una funzionalità dedicata alla sicurezza: quando si chiudono tutte le finestre di un’app, ma questa rimane aperta in background, il sistema mostra un messaggio per spiegare che l’app è rimasta aperta in sottofondo e che anche se non vediamo finestre aperte potrebbe accedere ai sensori del Mac e ai dati personali dell’utente.

La finestra di avviso che appare sullo schermo con macOS Tahoe 26 permette di scegliere se consentire sempre all’app di continuare a operare in background (utile, ad esempio, con app come Mail o altre che eseguono attività anche quando non le vediamo) oppure negare questo tipo di accesso.

Da evidenziare che Apple non ha predisposto favoritismi e il messaggio appare anche con applicazioni sviluppate da Apple stessa e non solo con quelle di terze parti.

Come sempre aprendo Impostazioni di Sistema e da qui “Privacy e Sicurezza” è possibile controllare quali app possono accedere ai nostri dati, alla posizione, alla fotocamera, al microfono e gestire le funzionalità di sicurezza, aumentando o riducendo il livello di privacy.

La prima beta di macOS Tahoe è per ora disponibile per i soli sviluppatori. La beta pubblica sarà disponibile a luglio tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. La versione finale sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito. A questo indirizzo trovate l’elenco dei Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema operativo.

Tutte le novità principali svelate da Apple alla WWDC 2025 sono riassunte in questo articolo di macitynet.