Amazon Prime Air, il nuovo drone vola anche se piove

C’è un nuovo drone targato Amazon per le consegne tramite Prime Air: si chiama MK30 e supera l’attuale modello soprannominato MK27-2 sotto diversi aspetti che dovrebbero rendere questi voli ancora più sicuri e piacevoli per tutti.

Via aria meglio che via terra

D’altronde è ormai chiaro che questo tipo di consegne saranno il futuro e lo si evince anche dal fatto che Amazon ha smesso di testare Scout, il robot dedicato alla consegna degli ordini sul marciapiede.

MK30 vs MK27-2, cosa cambia

Questo nuovo modello presenta ancora sei rotori come il suo predecessore, ma al posto della cornice esagonale adesso ha solo due grossi alettoni.

Le differenze più evidenti si riscontrano però nelle prestazioni: secondo la scheda tecnica l’MK30 può eseguire voli più lunghi in termini di distanza, ha una migliore tolleranza agli sbalzi termici ed è persino in grado di volare in caso di pioggia leggera.

Inoltre il team Flight Science di Prime Air ha progettato delle nuove eliche che, almeno sulla carta, dovrebbero ridurre il rumore percepito di circa il 25%. Questo è uno degli aspetti su cui l’azienda ha maggiormente concentrato i propri sforzi, sebbene l’MK27-2 non sia poi così rumoroso: stando infatti alla bozza di valutazione ambientale della FAA il rumore prodotto da questo veivolo «non si prevede che influisca sul comportamento della fauna selvatica».

Per Amazon la riduzione del rumore prodotti dai suoi droni è un’importante sfida ingegneristica e ritiene che le qualità del nuovo MK30 consentiranno ai clienti di «scegliere più spesso la consegna via drone».

Quando arriva

Amazon dovrebbe iniziare i test per la consegna dei pacchi tramite l’MK27-2 entro fine anno presso la College Station in Texas e il Lockeford in California, mentre per l’MK30 non se ne parla almeno fino al 2024. Difficile prevedere oggi quando questo servizio varcherà i nostri confini: l’azienda per ora promette soltanto di rendere disponibile il servizio «a più clienti nei mesi e negli anni a venire».