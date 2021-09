iPad 2021 è la scommessa più sicura nelle prime rencensioni

Apple ha fatto del design il suo marchio di fabbrica, così non sorprende che gli aggiornamenti solo hardware, che non modificano aspetto ed estetica dei dispositivi di Cupertino, rischiano di passare in secondo piano rispetto al resto: questo è praticamente sempre vero per il nuovo iPad 2021 economico, ma nelle prime recensioni pubblicate negli Stati Uniti, la vecchia roccia del catalogo tablet Apple si conferma ancora una volta la scommessa più sicura.

Di tutti i tablet Apple questo è quello che a 11 anni di distanza somiglia di più al primo iPad originale presentato da Steve Jobs: da allora è stato naturalmente rivisto e migliorato anche nel design ma osservando il frontale le differenze sono poche.

Apple ha aggiornato il processore ad Apple A13, lo stesso degli iPhone 11, e finalmente ha abbandonato i 32GB di archiviazione del modello base per offrirne il doppio, 64GB che al giorno d’oggi sono il minimo indispensabile. Il raddoppio della capacità di Storage è ancora più benvenuto per un’altra ragione fondamentale per questo dispositivo: il prezzo rimane esattamente identico al modello dell’anno scorso che va a sostituire a listino.

La fotocamera frontale, ferma da anni alla risoluzione di 1,2MP che richiama alla memoria un passato ormai remoto nel frenetico settore dell’informatica, salta direttamente all’era moderna, ora con risoluzione da 12MP, come rileva Gizmodo. Non solo: la lunghissima attesa per l’upgrade della selfie camera ha persino portato la funzione Center Stage, la stessa che ha debuttato su iPad Pro, che mantiene sempre inquadrato chi parla nelle videochiamate, FaceTime e Zoom inclusi e altri servizi ancora supportati di serie.

Con questo modello funzionano persino le stesse cover e cover con tastiera del modello precedente. Vero è che il design non cambia, che c’è ancora il connettore Lightning ed è supportato solo Apple Pencil di prima generazione. Ma per chi vuole il massimo delle funzionalità per il prezzo più contenuto possibile, iPad 2021 rimane nelle prime recensioni la scelta più indicata contro cui devono confrontarsi anche i più belli, più potenti e più costosi iPad di Apple.