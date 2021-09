tvOS 15 porta 16 nuovi spettacolari screensaver su Apple TV

tvOS 15 è uscito questa settimana e finalmente gli utenti potranno finalmente beneficiare di un nuovo lotto di fantastici salvaschermi aerei di Apple, in arrivo sul set-top box. In effetti, questo aggiornamento porta 16 sedici paesaggi nella rotazione screensaver.

Le nuove immagini presentano splendidi scatti della Patagonia, dello Yosemite National Park e del Grand Canyon. Ci sono rispettivamente 4, 7 e 5 video per ciascun luogo. Si tratta di un grande salto in avanti rispetto alle zero nuove aggiunte in tvOS 14 dello scorso anno.

I nuovi screensaver potrebbero non essere visualizzati immediatamente sulla propria Apple TV. Il sistema di salvaschermo Aerials controlla solo periodicamente gli aggiornamenti e scarica in modo casuale le clip dalla rotazione disponibile.

Il modo migliore per provare a vedere i nuovi video è andare in Impostazioni -> Generali -> Salvaschermo e impostarlo su Scarica nuovi video ogni giorno, dopo aver aggiornato la propria Apple TV a tvOS 15, ovviamente. Ciò consentirà alla Apple TV di aggiornare il set di video scaricati il ​​più rapidamente possibile.

Tuttavia, quanti volessero vedere immediatamente la clip, potranno andare su questa pagina per visionarla, insieme all’intera collezione aggiornata di salvaschermi Apple TV disponibili finora.

Altre nuove funzionalità di tvOS 15, ricordiamo, includono l’abbinamento più intelligente agli AirPods, i suggerimenti Condivisi con te, HomePod mini come uscita predefinita dell’altoparlante, il supporto per l’audio spaziale per gli AirPod associati e miglioramenti dell’interfaccia utente delle fotocamere HomeKit.