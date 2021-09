iPad 2021, tutti i dettagli del nuovo tablet-base di Apple

Nell’ambito dello Special Event del 14 settembre, Apple ha presentato presentato il nuovo iPad (9a generazione), dispositivo che vanta prestazioni superiori al modello precedente e una batteria migliorata.

Con un prezzo a partire da €389, il nuovo iPad offre un display Retina da 10,2″ con True Tone, una fotocamera frontale ultra-grandangolare da 12MP con Inquadratura automatica, supporto per Apple Pencil (1a generazione) e Smart Keyboard e il doppio della capacità di archiviazione rispetto alla generazione precedente.

Il nuovo iPad può essere ordinato già ora oggi dal sit Apple e da venerdì 24 settembre negli Apple Store.

Apple spiega che il chip A13 Bionic offre un incremento del 20% nelle prestazioni rispetto alla generazione precedente e afferma che il nuovo iPad è fino a 3 volte più veloce rispetto al Chromebook più venduto e fino 6 volte più veloce rispetto al tablet Android più venduto sul mercato.

Il Neural Engine del chip A13 Bionic rende possibili funzioni evolute di apprendimento automatico, come il Testo live di iPadOS 15 che sfrutta l’intelligenza on-device per riconoscere il testo nelle foto e permettere all’utente di usarlo subito in un’azione successiva.

Fotocamera frontale grandangolare da 12MP con Inquadratura automatica

La funzione Inquadratura automatica su iPad Pro è ora disponibile anche su iPad grazie alla nuova fotocamera frontale ultra-grandangolare da 12MP e al Neural Engine. Quando l’utente si muove, Inquadratura automatica si sposta automaticamente per tenerlo sempre nella ripresa. Quando altri utenti partecipano alla chiamata, la fotocamera li rileva e diminuisce gradualmente lo zoom per includerli nella conversazione. L’inquadratura automatica rende ovviamente più naturali le videochiamate in FaceTime e altre app di terze parti.

Display da 10,2″ con True Tone

Per la prima volta True Tone è integrato nel display Retina da 10,2″ di iPad. Grazie a un nuovo e più evoluto sensore della luce ambientale, True Tone regola i contenuti visualizzati sullo schermo in base alla temperatura del colore nella stanza. Apple spiega che in questo modo le immagini appaiono più naturali e l’esperienza utente è migliore, indipendentemente dalle condizioni di luce.

Capacità di storage raddoppiata

Con un design sottile e leggero Il nuovo iPad ha una capacità di base di 64GB, il doppio rispetto alla generazione precedente; per chi desidera archiviare più app, giochi, foto e video è disponibile un’opzione da 256GB.

iPad e l’ambiente

Apple riferisce che iPad ha un guscio realizzato al 100% in alluminio riciclato, segnando un nuovo traguardo nell’impegno dell’azienda per l’ambiente: ora ogni singolo modello della famiglia iPad ha un guscio realizzato al 100% in alluminio riciclato. iPad utilizza il 100% di stagno riciclato per le saldature della scheda logica e il 100% di terre rare riciclate nei magneti del guscio.

iPad è disponibile nelle finiture argento e grigio siderale con un prezzo a partire da €389 (IVA incl.) per i modelli Wi-Fi e da €529 (IVA incl.) per il modelli Wi-Fi + Cellular.

Per le notizie su tutto quello che Apple ha presentato durante l’evento California Streaming vi invitiamo a leggere la nostra Home Page.