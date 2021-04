iPad Pro con M1, ecco la bomba Apple di primavera

La scena comincia con una figura che corre sul tetto di Apple Park, si intrufola in un laboratorio in stile “Mission Impossible” e smonta un chip M1 da un MacBook, se lo intasca e poi lo monta su un iPad Pro. Sotto la maschera c’è un Tim Cook sorridente, che introduce con una scena da film la novità probabilmente più grande dell’evento del 20 aprile (che, nel momento in cui scriviamo, deve ancora terminare).

E’ il nuovo iPad Pro che con il chip M1 prende dentro tutta la potenza dei Mac, a dimostrazione di quanto Apple punti alla convergenza dei portatili verso un uso sempre più professionale. Perché ora dentro non c’è solo l’etichetta “Pro”, ma una revisione completa del tablet che, per farci stare dentro un processore così potente, ha dovuto cambiare la propria resa termica e la gestione della potenza. «Abbiamo sempre usato processori potenti presi in prestito dalla serie dei telefoni, ma adesso iPad salta di livello» spiega Raja Bose, iPad Product Marketing di Apple: «è stato tutto molto complesso».