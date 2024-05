iPad Pro e iPad Air 2024, il trucco per averli a rate senza garanzie né interessi

Ora anche i nuovi iPad Pro e iPad Air sono disponibili per l’acquisto in cinque rate senza interessi e senza garanzie. Basta andare su Amazon e scegliere questa opzione che è attiva per la stragrande maggioranza dei clienti del grande rivenditore on line.

Il meccanismo di questa interessante operazione di credito non staremo a spiegarlo nel dettaglio. Non è una novità. Ma in sintesi possiamo dire che opera semplicemente dividendo per cinque il prezzo di un prodotto e caricando conseguentemente in cinque mesi il suo costo.

Per fruire di questa significativa agevolazione non si deve fare proprio nulla, certo non si devono fornire documenti o pezze giustificative con dichiarazione dei redditi o buste paga. Basta essere essere riconosciuti da Amazon come clienti che non hanno mai avuto querelle sui pagamenti, per essere abilitati.

Al momento in cui scriviamo, però, per tanti clienti il classico checkbox che permette di selezionare il pagamento a rate non si vede immediatamente. Specialmente se si usa la versione desktop del negozio, dentro alla vetrina del prodotto appare solo l’opzione Cofidis (che invece ha dei costi che necessità di presentare documenti e garanzie). Ma in realtà il pagamento a rate Amazon c’è…

Se siete tra coloro che vedono l’opzione nella vetrina, vi basta selezionare questo piano e confermarlo per vederlo applicato nel carrello, nel secondo caso invece procedete in questo modo

aggiungete l’iPad al carrello

arrivate alla pagina del pagamento

selezionate il checkbox come vedete qui sotto.

A quel punto il pagamento a rate sarà attivato.

Tornando al vantaggio che si può ottenere con l’acquisto di iPad, ecco qualche esempio

Potete comprare con la stessa formula anche la Apple Pencil Pro e le tastiere Magic Keyboard per i nuovi iPad.

Ricordiamo che gli iPad di nuova generazione saranno spediti giovedì 15 maggio, il giorno stesso della disponibilità anche nei negozi Apple. Se comprati da Amazon, con pagamento in una sola soluzione oppure a rate non importa, dovrebbero arrivare nel fine settimana.