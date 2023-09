Come usare iPhone e Apple Watch per la somministrazione dei farmaci

L’app Salute di iOS 16 e seguenti include – tra le altre cose – la funzionalità Farmaci, che consente di creare e gestire facilmente elenchi di farmaci, impostare programmi e promemoria, e monitorare l’assunzione di medicinali, vitamine e integratori.

È possibile sfruttare Siri ricordare l’assunzione di medicinali e seguire le routine quotidiane, e di seguito vediamo come impostare promemoria per ricordare l’assunzione di farmaci in determinati orari.

Impostare promemoria per i farmaci

1) Aprite l’app Salute

2) Selezionate “Sfoglia” e poi “Farmaci”

3) Selezionate l’opzione “Aggiungi un farmaco”, indicate il nome del farmaco e poi selezionate “Avanti”.

4) Selezionate forma (capsula, compressa, liquido, ecc.) e scegliete “Avanti

5) Indicate il dosaggio, la frequenza con la quale bisogna assumere il farmaco (ogni giorno, a intervalli regolari, al bisogno) e scegliete “Avanti”

6) Indicate l’icona da usare, il colore, eventuali dettagli e poi selezionate “Fine”

Dopo avere completato le indicazioni, l’app Salute mostrerà una notifica 30 minuti prima del promemoria impostato.

iPhone e Apple Watch avviseranno anche quando è il momento di assumere i farmaci indicati. Dall’app Salute sull’iPhone, è possibile toccare Sfoglia, tocca Farmaci, scorrere verso il basso e toccare Opzioni, poi attiva Promemoria dosi.

Quando riceviamo un promemoria, sull’iPhone possiamo toccare la notifica, poi “Saltato” o “Assunto”. Su Apple Watch possiamo toccare la notifica, poi “Saltato”, “Assunto” o “Ricordamelo tra 10 minuti”.

Se viaggiamo e cambiare il fuso orario, riceveremo anche una notifica che il nostro fuso orario è cambiato. Basterà toccare la notifica e confermare i dettagli del proprio programma di assunzione dei farmaci.

Rimuovere un farmaco

Se non assumiamo più un farmaco (o l’abbiamo aggiunto all’elenco per errore) possiamo archiviarlo o eliminarlo per rimuoverlo dall’elenco di farmaci. Ecco come procedere:

1) Sull’iPhone, aprite l’app Salute.

2) Toccate Sfoglia, poi Farmaci

3) Scorrrete fino a “I tuoi farmaci”.

4) Scorrere verso sinistra su un farmaco, poi toccare “Archivia”; per elminare basta scorrere fino a Opzioni, poi toccare “Elimina farmaco” e confermare.

Visualizzare la cronologia dei farmaci

Dopo aver registrato un farmaco, è possibile controllare la frequenza con la quale abbiamo assunto o saltato il farmaco, così come i dati in evidenza degli ultimi 28 giorni:

1) Sull’iPhone, aprite l’app Salute.

2) Toccate Sfoglia, poi “Farmaci”.

3) Scorrete fino a “I tuoi farmaci” e tocca il nome del farmaco.

