I migliori libri per capire Bitcoin e criptovalute

Questa lista di libri non costituisce un invito all’investimento o consigli su come effettuarlo, quanto una intro giornalistica a quali sono i temi che compongono la base di uno degli scenari resi possibili dal digitale: la nascita delle valute crittografate e senza banca centrale.

La storia inizia con la blockchain certamente, ma in questo caso abbiamo scelto di dare più spazio al ruolo dei BitCoin, che hanno avuto la capacità di fare da apripista. Oggi esistono milionari (e miliardari) nati da questo tipo di tecnologia finanziaria. Quindi, la domanda è: di cosa stiamo parlando? Questa lista di libri siamo convinti che aiuti a trovare la risposta.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

La moneta. Dai buoni di omero ai Bitcoin

Questa serie di snelli libri introduttivi fatti dal Mulino ha proprio lo scopo di spiegare il “che cosa è?” di aspetti diversi della vita. In questo caso Riccardo De Bonis e Maria Iride Vangelisti parlano della moneta, presupposto per capire le criptovalute.

Quali sono e come funzionano gli strumenti di pagamento? Quale strada percorrono i nostri soldi quando compriamo un bene? Quali prospettive si aprono con la trasformazione digitale? Nel rispondere a questi interrogativi gli autori tengono conto degli aspetti istituzionali e regolamentari, senza trascurare le origini e l’evoluzione nel tempo della moneta, la nascita delle banche centrali, l’area unica dell’euro, fino all’introduzione di strumenti di pagamento elettronici.

Proprio alle innovazioni più recenti viene riservata un’attenzione particolare: ai pagamenti istantanei, ai pagamenti su internet e con smartphone, alla diffusione di Bitcoin e delle altre criptoattività, all’ipotesi della moneta digitale offerta dalle banche centrali, fenomeni di cui poco si sa ma che faranno parte del nostro futuro non troppo lontano.

Sto caricando altre schede...

La vita segreta. Tre storie vere dell’èra digitale

Una bella inchiesta che tocca tre punti chiave della modernità, scritta da Andrew O’Hagan. Sempre più spesso usiamo con disinvoltura parole e nomi di cui pochissimo sappiamo. Bitcoin, ad esempio. Che cosa sono? Chi è Satoshi Nakamoto, l’individuo – o l’oscura entità collettiva – che li ha inventati? E perché li ha inventati? Che cos’è il dark web, e cosa significa «viverci» dentro? Che cos’ha veramente fatto, Julian Assange? E chi è?

Per trovare le prime risposte serviva uno scrittore puro, qualcuno cioè disposto a partire per un viaggio senza mappa, provvisto di un’arma ancora efficace: una qualche confidenza con il romanzesco. Qualcuno come Andrew O’Hagan, insomma.

O’Hagan è sceso davvero negli abissi largamente sconosciuti della rete. E al suo ritorno, come un esploratore vittoriano, ha steso tre relazioni estremamente accurate, che anche quando sembrano sul punto di sconfinare nella farsa (come nel caso dell’abortita collaborazione con Assange) sono in realtà altrettanti racconti del terrore. Di cui si ha da subito la sensazione, però, di non potere fare a meno.

Sto caricando altre schede...

Metaverso: Un Viaggio verso il futuro della Finanza e del Web

Un altro testo introduttivo, che spiega di cosa stiamo parlando, scritto questa volta da Francesco Navari. Imparare le basi della finanza decentralizzata è fondamentale per proteggere te stesso (e il tuo denaro) da raggiri e truffatori. Forte di quasi due decenni anni di esperienza negli investimenti online, questo è l’esatto motivo per cui l’autore ha deciso di scrivere questo libro.

Sto caricando altre schede...

The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking

Questo è IL libro per parlare di Bitcoin e valute digitali. Però è in inglese. Tuttavia, l’opera monumentale di Saifedean Ammous vale assolutamente la pena. Infatti, sebbene il Bitcoin sia una nuova invenzione dell’era digitale, il problema che cerca di risolvere è antico quanto la stessa società umana: trasferire il valore attraverso il tempo e lo spazio.

Ammous accompagna il lettore in un viaggio coinvolgente attraverso la storia delle tecnologie che svolgono le funzioni del denaro, dai sistemi primitivi di scambio di pietre calcaree e conchiglie, ai metalli, alle monete, al gold standard e al moderno debito pubblico. L’esplorazione di ciò che ha conferito a queste tecnologie il ruolo monetario e di come la maggior parte di esse lo abbia perso, fornisce al lettore una buona idea di ciò che rende il denaro solido e pone le basi per una discussione economica delle sue conseguenze sull’orientamento al futuro individuale e sociale, sull’accumulo di capitale, sul commercio, sulla pace, sulla cultura e sull’arte.

In modo convincente, Ammous dimostra che non è una coincidenza che le più alte conquiste dell’umanità siano avvenute in società che godevano dei benefici di regimi monetari solidi, né è una coincidenza che il collasso monetario abbia solitamente accompagnato il collasso della civiltà.

Con queste premesse, il libro passa a spiegare il funzionamento di Bitcoin in modo funzionale e intuitivo. Il Bitcoin è un software decentralizzato e distribuito che converte l’elettricità e la potenza di elaborazione in registrazioni indiscutibilmente precise, consentendo così ai suoi utenti di utilizzare Internet per svolgere le funzioni tradizionali del denaro senza dover dipendere o fidarsi di alcuna autorità o infrastruttura nel mondo fisico. Il Bitcoin è quindi meglio inteso come la prima forma implementata con successo di denaro contante digitale e di denaro duro digitale. Con una politica monetaria automatizzata e perfettamente prevedibile e la capacità di effettuare il regolamento finale di grandi somme in tutto il mondo in pochi minuti, il vero vantaggio competitivo del Bitcoin potrebbe essere proprio quello di essere una riserva di valore e una rete per il regolamento finale di grandi pagamenti, una forma digitale di oro con un’infrastruttura di regolamento incorporata.

Sto caricando altre schede...

L’uomo più ricco del mondo. Un’indagine per scoprire chi è Satoshi Nakamoto, l’ideatore di Bitcoin

Testo fondamentale di Gian Luca Comandini. Bitcoin, criptovalute, blockchain sono parole sulla bocca di tutti. Alcuni ne parlano con cognizione di causa, molti ripetono a macchinetta quello che hanno trovato in rete o hanno sentito da un amico. C’è chi li considera un fenomeno passeggero e chi il primo passo di un cambiamento epocale. Su una cosa, però, sono tutti d’accordo: non hanno idea di chi, o cosa, si nasconda dietro al nome “Satoshi Nakamoto”, formalmente l’ideatore di Bitcoin nonché una delle persone più ricche del pianeta, potenzialmente in grado di condizionarne per sempre gli equilibri.

Proprio per questo Gian Luca Comandini, con la precisione e la meticolosità di un detective da romanzo giallo, prova a risolvere il mistero una volta per tutte. Per farlo ci accompagna in un viaggio che parte dagli anni Settanta, in California, e ripercorre tutte le tappe che hanno reso Bitcoin la criptovaluta più diffusa e iconica del nostro tempo, ci spiega come funziona il sistema che le permette di esistere e analizza una a una le ipotesi che negli anni si sono susseguite sull’identità della mente che ha trasformato l’economia come la conoscevamo. Pagina dopo pagina, ipotesi dopo ipotesi, il puzzle prende forma e l’immagine che ci restituisce rappresenta forse l’ennesimo colpo di scena di questa storia.

Sto caricando altre schede...

Mamma, ho comprato Bitcoin!: Un manuale semplice e completo per tutte le mamme (e papà, zii, fratelli) che ancora ci guardano stupiti quando parliamo di Bitcoin.

Un libro per capire, facile e intuitivo, ma anche completo e corretto. Questa è una guida a Bitcoin e alle criptovalute per quelle generazioni che non sono nate con un computer o con un cellulare in mano. Un manuale nato per spiegare un argomento complesso con parole semplici, parole di uso comune, che chiunque può capire.

Lasciatevi guidare attraverso la storia dell’economia: dal baratto fino a Bitcoin, questo libro analizza ogni passaggio, ogni cambiamento che ha rivoluzionato il concetto di “valuta”. Dalle monete d’argento dell’Impero Romano alle banconote in Cina, passando per lo scetticismo delle popolazioni che ci hanno messo secoli ad adattarsi.

Fino ad arrivare alle valute digitali, al loro valore e alle ragioni che le stanno portando a compiere una vera e propria rivoluzione. Perché la storia di Bitcoin è giovane, ma l’impatto è stato impressionante. A livello economico e societario. Tutti ne parlano, e tutti con argomentazioni diverse: governi, banche, aziende, criminali, truffatori.

Sto caricando altre schede...

Criptovalute & Blockchain: La guida definitiva per Conoscere ed Investire in Bitcoin, Ethereum, Crypto e Finanza Decentralizzata

Allarghiamo il tiro e diventiamo più tecnici e più aperti anche alle altre criptovalute con questo libro di Steven Bianchi. Come spiega l’autore, il mercato delle criptovalute è in crescita vertiginosa. Dall’essere etichettate come “tecnologia del futuro” sono diventate un asset sempre più attuale che sta rivoluzionando il mondo della finanza e degli investimenti.

Sempre più investitori si stanno approcciando a questo mondo e molti di loro hanno già ottenuto importanti guadagni. In molti lo hanno fatto con il suo esponente più conosciuto, Bitcoin, altri con prodotti meno famosi, che però hanno realizzato exploit altrettanto straordinari. Ma l’insidia è sempre dietro l’angolo e, soprattutto su uno strumento finanziario volatile come le criptovalute, il rischio di non sapere cosa si sta facendo è molto forte, con la conseguenza di andare incontro a pesanti perdite.

Sto caricando altre schede...

Investire in Criptovalute: Il Manuale con Video Corso più Completo ed Aggiornato per Imparare a Costruire il Tuo Portafoglio di Criptovalute (e non solo Bitcoin!) ed Operare sulla Blockchain

Per chi desidera capire di più sul funzionamento delle criptovalute, questo manuale pratico di Marco Colombo spiega come funzionano. Pagina dopo pagina, video dopo video, Colombo spiega esattamente come costruire il vostro portafoglio di criptovalute orientato al medio-lungo periodo e al contempo ridurre il rischio attraverso alcune tra le più conosciute strategie di risk management.

Sto caricando altre schede...

BITCOIN E CRIPOVALUTE PER PRINCIPIANTI: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SU BITCOIN E SULLA BLOCKCHAIN, SPIEGATO IN MODO SEMPLICE E CHIARO

Altro libro introduttivo al mondo delle criptovalute, scritto da Francesco Pisciotta. Partendo dalle basi dell’informatica, come gli algoritmi e la crittografia, il libro affronta le complessità della blockchain, spiegando chiaramente i concetti chiave come i sistemi decentralizzati e i wallet in modo chiaro e accessibile. Il libro copre anche l’aspetto pratico dell’utilizzo di Bitcoin, spiegando come creare un wallet sicuro e come proteggerlo dagli attacchi hacker.

Il libro successivamente esplora Bitcoin in dettaglio, dalle sue origini misteriose alle sue caratteristiche uniche rispetto alle valute tradizionali. Vengono affrontati anche i temi più controversi, come i consumi energetici e l’inquinamento associati al mining di Bitcoin. Ma non c’è solo Bitcoin, parleremo approfonditamente anche delle Altcoin.

Inoltre, si analizzano gli aspetti economici delle criptovalute, come fare soldi con il trading, l’importanza dell’analisi di una criptovaluta e le regole per investire in modo sicuro. Infine, il libro esplora il futuro del web con il Web 3.0, le sue potenzialità e sfide.

Sto caricando altre schede...

Investire in bitcoin e criptovalute. Lo studio dei fondamentali, le strategie d’investimento e i segreti della finanza decentralizzata

Altro libro che aiuta chi ha deciso di entrare nel settore dei Bitcoin e delle altre criptovalute, fornendo spiegazioni sui meccanismo di funzionamento di quel mondo scritto da Luca Boiardi.

Il volume, infatti, è dedicato a chi vuole investire in modo consapevole in Bitcoin, criptovalute e finanza decentralizzata. Descrive in modo completo ed esauriente le varie criptovalute, come funzionano e qual è il loro valore intrinseco, evidenziando sia le opportunità sia i rischi associati. La parte introduttiva dell’opera è dedicata al background necessario per comprendere cosa sono i Bitcoin e le criptovalute, per permettere all’aspirante investitore di capire il reale valore di questi asset. Viene descritto il funzionamento delle blockchain, del Bitcoin, di Ethereum e delle principali Altcoin, concentrandosi in particolare sull’analisi fondamentale. La seconda parte è dedicata alla pratica, con l’autore che illustra (senza utilizzare tecnicismi troppo complicati) come si comprano, vendono e custodiscono in sicurezza le varie criptovalute.

Nella parte finale del testo è spiegato come costruire strategie d’investimento e strategie speculative, evidenziando le differenze tra queste due diverse modalità operative, e come poter interagire con i protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) per mettere a rendita le varie criptovalute. Il tutto senza mai perdere il focus dai rischi associati ad ogni operatività, puntualmente spiegati e quantificati.

Sto caricando altre schede...

Maniac

Non poteva essere una lista dei migliori libri di Macity se non ci fosse stato un fuorisacco, un libro speciale che consigliamo ai nostri lettori per aiutare lo sviluppo del loro pensiero divergente. Chi altro poteva essere se non Benjamín Labatut con il suo secondo libro sull’incapacità che abbiamo di continuare a comprendere il mondo? Quando alla fine della seconda guerra mondiale John von Neumann concepisce il Maniac (un calcolatore universale che doveva, nelle intenzioni del suo creatore, «afferrare la scienza alla gola scatenando un potere di calcolo illimitato»), sono in pochi a rendersi conto che il mondo sta per cambiare per sempre. Perché quel congegno rivoluzionario (parto di una mente ordinatrice a un tempo cinica e visionaria, infantile e «inesorabilmente logica») non solo schiude dinanzi al genere umano le sterminate praterie dell’informatica e dell’intelligenza artificiale, ma lo conduce sull’orlo dell’estinzione, liberando i fantasmi della guerra termonucleare.

Che «nell’anima della fisica» si fosse annidato un demone lo aveva del resto già intuito Paul Ehrenfest, sin dalla scoperta della realtà quantistica e delle nuove leggi che governavano l’atomo, prima di darsi tragicamente la morte. Sono sogni grandiosi e insieme incubi tremendi, quelli scaturiti dal genio di von Neumann, dentro i quali Labatut ci sprofonda, lasciando la parola a un coro di voci: delle grandi menti matematiche del tempo, ma anche di familiari e amici che furono testimoni della sua inarrestabile ascesa.

Ci ritroveremo a Los Alamos, nel quartier generale di Oppenheimer, fra i «marziani ungheresi» che costruirono la prima bomba atomica; e ancora a Princeton, nelle stanze dove vennero gettate le basi delle tecnologie digitali che oggi plasmano la nostra vita. Infine, assisteremo ipnotizzati alla sconfitta del campione mondiale di go, Lee Sedol, che soc-combe di fronte allo strapotere della nuova divinità di Google, AlphaGo.

Una divinità ancora ibrida e capricciosa, che sbaglia, delira, agisce per pura ispirazione, a cui altre seguiranno, sempre più potenti, sempre più terrificanti. Con questo nuovo libro, che prosegue idealmente Quando abbiamo smesso di capire il mondo, Labatut si conferma uno straordinario tessitore di storie, capace di trascinare il lettore nei labirinti della scienza moderna, lasciandogli intravedere l’oscurità che la nutre.

Sto caricando altre schede...

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.