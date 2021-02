iPadOS 14.5: la funzione Scribble anche in italiano

Tra le novità di iPadOS 14.5, una funzionalità per gli italiano che usano l’Apple Pencil è “Scribble”: un modo nuovo di prendere appunti, con le note scritte a mano che possono essere convertite automaticamente in testo digitale su iPad.

Alla presentazione di iPadOS 14, Scribble era disponibile con supporto di inglese, cinese tradizionale, cinese semplificato e nella combinazione cinese/inglese, ma con l’aggiornamento di iPadOS 14.5 – versione preliminare al momento nelle mani dei beta tester – Apple ha integrato il supporto per nuove lingue in Scribble e ora sono supportati italiano, tedesco, francese, spagnolo e portoghese.

A riferirlo è Macrumors, spiegando che gli utenti possono così scrivere a mano in qualsiasi campo di testo, dove sarà convertito automaticamente in testo digitale, per esempio possono rispondere a un iMessage o fare una ricerca veloce in Safari. I processi di scrittura e conversione avvengono direttamente sul dispositivo, così le informazioni restano riservate e al sicuro. La funzione di selezione intelligente usa l’apprendimento automatico sul dispositivo per distinguere le note scritte a mano dai disegni, così è possibile selezionare il testo, tagliarlo e incollarlo in un altro documento, proprio come se fosse un testo digitale.

Altre novità di iPadOS 14.5 includono il supporto per nuovi controller per giochi, il logo Apple visualizzato all’avvio in base a come si tiene l’iPad (verticale o orizzontale), nuove emoji e altro ancora.

Per attivare Scribble su iPad bisogna andare in Impostazioni > Apple Pencil, quindi attivare “Scrivi a mano”.

Sugli iPad che supportano Apple Pencil, . Senza aprire o utilizzare la tastiera su schermo, è possiible rispondere velocementea un messaggio, scrivere un promemoria e altro ancora. La scrittura a mano viene convertita in testo direttamente su iPad. È possibile scrivere con con Apple Pencil in qualsiasi campo di testo e ciò che viene scrtitto a mano verrà automaticamente convertito in testo digitato. La conversione funziona anche se la scrittura a mano si estende oltre i bordi del campo di testo.

Mentre si inseriesce del testo con Apple Pencil e la funzionalità di scrittura a mano, si possono eseguire varie operazioni: Eliminare una parola (basta tracciare un segno a zig zag su di essa), Inserire del testo (basta tenere premuta un’area di testo e quindi scrivi nello spazio che si apre), Unire o separare dei caratteri (tracciando una linea verticale tra di essi), Selezionare testo (tracciando un cerchio attorno al testo oppure sottolineandolo per selezionarlo e visualizzare le opzioni di modifica), Selezionare una parola (toccando due volte la parola), Selezionare un paragrafo (toccando tre volte una parola o facendo scorrere Apple Pencil su un paragrafo)