Come disattivare o limitare gli acquisti in-app su iPhone e iPad

Fin dalla versione iOS 7.1 iOS e iPadOS hanno introdotto diverse limitazioni agli acquisti in-app che di default, non richiedono la password entro 15 minuti dall’inserimento della stessa per la prima volta.

Questa funzione può essere comoda per tutti gli utenti che stanno per acquistare più contenuti in un solo colpo all’interno di più applicazioni (o che stanno ripristinando acquisti precedenti magari dopo aver cancellato una determinata applicazione, o dopo aver ripristinato completamente il dispositivo), ma potrebbe essere pericolosa in tutti gli altri casi, dove magari abbiamo necessità di prevenire ingenti spese generate dall’errato utilizzo del dispositivo. Questo può accadere per esempio se iPhone e iPad sono utilizzati anche dai bambini.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di bambini che, non consapevoli di ciò che stavano realmente spendendo, in pochi minuti prosciugano la carta di credito dei genitori; ci sono infatti tantissimi giochi free-to-play, che però integrano acquisti in-app anche sostanziosi: l’esempio più lampante sono le puffbacche da 79,99 euro nel gioco dei Puffi. Negli Stati Uniti la Federal Trade Commission aveva intimato ad Apple di modificare il sistema per far sì che qualsiasi utente potesse essere informato adeguatamente sugli acquisti in-app, integrando un’opzione per decidere di negarne il consenso.

La limitazione citata potrebbe non bastare: Apple infatti avvisa che, dopo aver effettuato un acquisto in-app, sarà possibile effettuarne di nuovi entro 15 minuti senza dover reinserire la password. Nel caso in cui non volessimo che ciò accada, possiamo cambiarne il funzionamento a nostro piacimento attraverso le Restrizioni. Ma come si fa?

Il pannello Restrizioni non è una novità: esiste infatti dal 2011, quando Apple introdusse iOS 4.3. Negli anni ovviamente è stato migliorato e modificato, permettendo all’utente di personalizzare sempre di più il proprio dispositivo. Ad ogni modo, la prima cosa da fare è abilitarle: per farlo, recatevi in Impostazioni > Generali > Restrizioni e cliccate su Abilita restrizioni. A questo punto vi verrà chiesto di inserire un codice di blocco a quattro cifre che negherà l’accesso a questo pannello a tutti gli utenti sprovvisti di tale password. Il nostro consiglio è quello di utilizzarne uno diverso dal codice di blocco usato per accedere al dispositivo, evitando con cura di non dimenticarlo.

Dopo aver abilitato le restrizioni, di default il sistema lascia attive tutte le opzioni. Nel caso in cui voleste proprio disabilitare totalmente gli acquisti in-app (come ha fatto chi scrive), vi basterà semplicemente disattivare l’interruttore Acquisti In-App nella lista delle applicazioni ed operazioni consentite. Questo disattiverà completamente la possibilità di acquistare oggetti e servizi aggiuntivi all’interno di qualsiasi applicazione. Ma se volessimo invece poterne effettuare saltuariamente qualcuno?

In questo caso, il consiglio che possiamo darvi è quello di non abilitare di nuovo gli Acquisti In-App attraverso l’apposito interruttore ma cambiare la tipologia di funzionamento che troviamo all’interno del pannello Restrizioni nella sezione che segue, denominata Contenuto Consentito. In quest’area delle restrizioni troviamo appunto un’opzione denominata Richiedi password che, di default, è impostata sui 15 minuti: selezionandola, potremo scegliere di impostarla su Subito, in modo tale da richiedere la password per ogni acquisto di applicazioni o contenuti all’interno di esse.

