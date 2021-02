Garmin Enduro è lo smartwatch con autonomia di 300 giorni

Enduro è un nuovo orologio GPS multisport di Garmin che il produttore presenta come «Progettato appositamente le gare di endurance più dure». Realizzato pensando agli atleti di resistenza, Enduro è dotato di lente Power Glass per la ricarica solare e della relativa app Power Manager per la gestione della batteria, permettendo di contare su settimane di autonomia e sfruttare le funzioni per l’allenamento e il tracciamento più avanzate.

Per arrivare in forma alle competizioni più dure come il TOR o la UTMB è fondamentale prestare attenzione al regime di allenamento, alimentazione, idratazione, sonno, recupero e tutta una lunga serie di altri indicatori. Il nuovo Garmin Enduro promette di aiutere sia lungo il periodo di preprazione, che durante la gara grazie a diverse funzioni specifiche per l’ultra-running. L’ottima autonomia consente inoltre di contare su un compagno di corsa che non abbandona l’utente.

L’idoneità cardiorespiratoria, misurata in termini di VO2max, riflette la capacità di prestazione aerobica. Finora il tentativo di valutare il VO2max in condizioni difficili portava tipicamente a sottostimare i livelli di forma fisica ma, con l’ultimo aggiornamento dell’algoritmo utilizzato per la stima del VO2max, il produttore riferisce di «Miglioramenti significativi» che rendono possibile una valutazione accurata della forma fisica anche su terreni accidentati e mutevoli come quelli del trail running. È possibile ottenere dati precisi su VO2max, Training Status e Performance Condition pur continuando ad allenarsi sui sentieri e montagne, oltre ovviamente a una gamma di metriche e approfondimenti vari.

La funzione ClimbPro aiuta a gestire lo sforzo lungo il percorso mostrando quante salite bisognerà affrontare, quante sono già state conquistate, la loro lunghezza e la pendenza. Avvicinandosi a ognuna di esse appare automaticamente una schermata dedicata che mostrerà i dettagli della salita fornendo in tempo reale un resoconto sulla distanza percorsa, quella ancora da coprire e la pendenza media rimanente. La funzione ClimbPro è stata migliorata ed estesa in modo da fornire le stesse informazioni in tempo reale anche per le discese e i tratti pianeggianti sul percorso.

Profilo UltraRun

Fino ad oggi, anche per le gare più lunghe, bisognava selezionare uno tra i profili Corsa e Trail Run. Nell’elenco delle app disponibili su Garmin Enduro, ora c’è il nuovo profilo UltraRun, che include un timer integrato per gli avvisi su soste e riposo. Chi si sta cimentando in una ultramaratona o un’ultratrail, può sfruttare questa funzione per suddividere il tempo trascorso ai punti di ristoro e quello passato attivamente.

Come per gli ultimi modelli Solar, anche Enduro integra la lente Power Glass per sfruttare l’energia solare e prolungare la durata della batteria. Tramite l’app Power Manager è possibile personalizzare le impostazioni dell’orologio per ottimizzare il consumo energetico e ottenere la massima autonomia possibile. Garmin Enduro è presentato dal produttore come il wearable Garmin con la maggior autonomia. Può arrivare fino a 300 giorni e, con una carica completa, è possiible usarlo in modalità GPS fino a 70 ore che, grazie alla ricarica solare, potrebbero estendersi fin anche a 80 ore.

Oltre alla grande autonomia, Enduro è anche ultra-leggero. La versione in acciaio pesa 74 grammi (il 25% in meno rispetto a fenix 6X Pro Solar) e la versione in titanio pesa ancora meno: 62 grammi. Parte del merito va anche ai nuovi cinturini UltraFit in nylon elastico e antimicrobico. Con un peso inferiore a 6 grammi sono presentati come estremamente leggeri, dotati di doppia chiusura a strappo e in grado di garantire comfort, traspirazione e una durata superiore.

Sul sito del produttore, il prezzo di Garmin Enduro Silver Steel con cinturino UltraFit in nylon grigio è indicato in 799,99 euro. I prodotti di Garmin sono in vendita anche da questa pagina di Amazon.

