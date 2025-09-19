iPadOS 26, le 6 novità che dovete provare subito

Anche iPadOS 26 è stato lanciato. Il nuovo sistema operativo per iPad che porta con sé una serie di novità che cambiano l’esperienza d’uso del tablet Apple.

Apple ha deciso di puntare decisamente sul multitasking, aggiornando anche diverse app; questo ci presenta un sistema che non possiamo definire nuovo dalle fondamenta ma che ha ritocchi che trasformano l’iPad in qualcosa di ancora più vicino a un computer portatile.

In mezzo a tante funzioni grandi e piccole, ci sono sei aspetti che meritano di essere provati subito perché rappresentano il cuore di questo aggiornamento.

Liquid Glass

Con iPadOS 26 l’iPad cambia volto grazie al nuovo linguaggio grafico chiamato Liquid Glass. Trasparenze, riflessi e animazioni rendono l’interfaccia più moderna e dinamica, con un senso di profondità che si avvicina all’estetica di macOS e iOS. Le barre di navigazione si adattano al contesto e tutto mostra un look che segna un deciso passo avanti rispetto alle versioni precedenti.

Il nuovo design non si limita all’aspetto estetico, ma punta a migliorare anche la leggibilità e l’uso quotidiano. Le finestre e i pannelli reagiscono alla luce e ai contenuti circostanti, creando effetti di trasparenza che aiutano a distinguere i livelli di informazione. Le animazioni sono state ripensate per rendere più fluido il passaggio tra app e schermate, mentre i riflessi danno una sensazione di continuità visiva che rende l’interazione più naturale.

Finestre libere e multitasking avanzato

Il multitasking è da sempre il punto debole dell’iPad, e per anni gli utenti hanno chiesto ad Apple di renderlo più simile a quello di un computer vero e proprio. Con iPadOS 26 questa richiesta trova finalmente risposta: la gestione delle finestre cambia radicalmente e trasforma il tablet in una macchina capace di gestire più attività in parallelo senza limitazioni.

Finestre libere: le app possono essere aperte, ridimensionate e spostate ovunque sullo schermo, con la possibilità di affiancarle in metà, terzi o quarti grazie alle nuove opzioni di tiling.

le app possono essere aperte, ridimensionate e spostate ovunque sullo schermo, con la possibilità di affiancarle in metà, terzi o quarti grazie alle nuove opzioni di tiling. Pulsanti “a semaforo” in stile Mac: arrivano i classici controlli rossi, gialli e verdi che permettono di gestire le finestre al volo, con opzioni aggiuntive richiamabili tramite un tap prolungato.

arrivano i classici controlli rossi, gialli e verdi che permettono di gestire le finestre al volo, con opzioni aggiuntive richiamabili tramite un tap prolungato. Exposé: un gesto dal basso porta tutte le finestre aperte in primo piano, consentendo di organizzare e richiamare gruppi di app già predisposti per il lavoro o lo studio.

un gesto dal basso porta tutte le finestre aperte in primo piano, consentendo di organizzare e richiamare gruppi di app già predisposti per il lavoro o lo studio. Attività in background: operazioni pesanti come il rendering in Final Cut o l’esportazione di file non richiedono più di lasciare l’app aperta in primo piano, liberando davvero l’iPad per un uso multitasking completo.

Più produttività con File completamente rinnovato

Con iPadOS 26 l’app File fa un salto di qualità che la rende molto più vicina a quella di un sistema desktop. La gestione dei documenti diventa più flessibile e ordinata, con strumenti che facilitano l’organizzazione e l’accesso ai contenuti. Ecco le novità principali.

Nuova Vista elenco: introduce colonne ridimensionabili e cartelle comprimibili, per visualizzare molti più dettagli dei documenti in maniera ordinata e personalizzabile.

introduce colonne ridimensionabili e cartelle comprimibili, per visualizzare molti più dettagli dei documenti in maniera ordinata e personalizzabile. Cartelle personalizzabili: ora si possono colorare, arricchire con icone ed emoji e ritrovare sincronizzate automaticamente su tutti i dispositivi Apple.

ora si possono colorare, arricchire con icone ed emoji e ritrovare sincronizzate automaticamente su tutti i dispositivi Apple. Cartelle nel Dock: è possibile trascinare le cartelle direttamente nel Dock, così da averle sempre a portata di mano da qualsiasi schermata.

è possibile trascinare le cartelle direttamente nel Dock, così da averle sempre a portata di mano da qualsiasi schermata. App predefinite: per la prima volta si può scegliere con quale applicazione aprire specifici tipi di file, una funzione attesa da anni dagli utenti professionali.

per la prima volta si può scegliere con quale applicazione aprire specifici tipi di file, una funzione attesa da anni dagli utenti professionali. Integrazione con Anteprima: l’app macOS debutta su iPad permettendo di visualizzare, modificare e annotare PDF e immagini, compilare moduli e aggiungere appunti o disegni con Apple Pencil o il dito.

Anteprima su iPad

Con iPadOS 26 debutta anche su iPad l’app Anteprima, da anni uno degli strumenti più apprezzati di macOS. Porta con sé tutte le funzioni necessarie per lavorare con PDF e immagini in modo semplice e immediato, sfruttando al massimo Apple Pencil o il tocco diretto sullo schermo.

Modifica e annotazione PDF: si possono compilare moduli, firmare documenti e inserire note a mano libera o con strumenti digitali.

si possono compilare moduli, firmare documenti e inserire note a mano libera o con strumenti digitali. Pagine bianche e disegni: possibilità di creare nuovi fogli per schizzi veloci, appunti o disegni direttamente dentro l’app.

possibilità di creare nuovi fogli per schizzi veloci, appunti o disegni direttamente dentro l’app. Integrazione con File: Anteprima lavora in stretta connessione con l’app File, rendendo la gestione dei documenti più completa e ordinata.

Anteprima lavora in stretta connessione con l’app File, rendendo la gestione dei documenti più completa e ordinata. Interfaccia familiare: richiama l’esperienza di Anteprima su macOS, garantendo coerenza e continuità d’uso anche su iPad.

richiama l’esperienza di Anteprima su macOS, garantendo coerenza e continuità d’uso anche su iPad. Strumenti avanzati: evidenziazione di testi, aggiunta di note, forme e caselle di testo per arricchire PDF e immagini.

Visual Intelligence e Apple Intelligence

Con iPadOS 26 Apple spinge ancora di più sull’integrazione dell’intelligenza artificiale, rendendola parte integrante dell’esperienza d’uso. La novità più evidente è la Visual Intelligence, che permette di interagire direttamente con ciò che appare a schermo, ma dietro c’è un ecosistema più ampio di funzioni riunite sotto il nome di Apple Intelligence. L’obiettivo è semplificare attività quotidiane, aumentare la produttività e rendere l’iPad uno strumento più consapevole del contesto in cui viene usato.

Scrittura assistita: suggerimenti più accurati, riassunti automatici e possibilità di riformulare testi per adattarli a diversi contesti, dal lavoro alla comunicazione personale.

suggerimenti più accurati, riassunti automatici e possibilità di riformulare testi per adattarli a diversi contesti, dal lavoro alla comunicazione personale. Traduzione avanzata: traduzioni più rapide e precise, integrate sia nelle app di messaggistica che nel sistema, con il supporto alla traduzione live durante le chiamate.

traduzioni più rapide e precise, integrate sia nelle app di messaggistica che nel sistema, con il supporto alla traduzione live durante le chiamate. Contestualità: Apple Intelligence tiene conto delle abitudini e delle attività recenti per proporre azioni rapide, scorciatoie e contenuti utili senza bisogno di cercarli manualmente.

Apple Intelligence tiene conto delle abitudini e delle attività recenti per proporre azioni rapide, scorciatoie e contenuti utili senza bisogno di cercarli manualmente. Privacy locale: molte elaborazioni vengono eseguite direttamente sul dispositivo, così i dati personali restano protetti, mentre solo alcune richieste più complesse vengono elaborate in cloud in forma anonima.

App aggiornate e nuove

Oltre alle grandi novità di sistema, iPadOS 26 porta con sé una serie di applicazioni riviste o del tutto nuove, pensate per rendere l’iPad più utile e completo. Ecco le principali.