I 10 problemi iPhone più comuni per gli utenti

iPhone è un trattore, come del resto lo sono iPad e Mac, funziona sempre ma come tutte le macchine i problemi possono capitare: grazie a una nuova ricerca realizzata da Freedom Mobiles ora veniamo a conoscenza dei 10 problemi di iPhone più comuni che gli utenti in tutto il mondo si trovano ad affrontare.

Per realizzare la classifica è stata creata una lista di oltre 130 parole chiave per individuare le parole e i problemi più ricercati dagli utenti.

Un po’ a sorpresa scopriamo che il problema di iPhone numero uno e più comune nel mondo si verifica quando lo smartphone risulta per qualche ragione disabilitato e richiede il collegamento a iTunes, con 42.000 ricerche mensili. Chi scrive usa iPhone dal 2008 e questa situazione si è verificata solamente nei lontani tempi del jailbreak, per poi non essersi mai più ripresentata da allora, almeno nel nostro caso.

Il secondo problema di iPhone più riscontrato dagli utenti, in base alle ricerche effettuate online per parole chiave, è riconducibile al fattore umano e non allo smartphone o al software: l’utente ha dimenticato la parola chiave o il codice segreto, con 38.000 ricerche mensili. Terzo problema: il mancato funzionamento di Face ID con 32.000 ricerche mensili.

L’elenco prosegue elencando i 10 problemi più diffusi di iPhone riscontrati dagli utenti nel globo. A partire dal quarto posto troviamo: iPhone bloccato con il logo Apple sul display, iPhone non ricarica, un virus sembra aver colpito iPhone, liquidi rilevati nel connettore Lightning, iPhone non si accende, infine al decimo posto gli AirPods non si collegano a iPhone.

Curioso rilevare che le ricerche dei problemi iPhone risultano sostanzialmente identiche tra Stati Uniti e Regno Unito e per entrambe, salvo qualche posizionamento diverso in graduatoria, in linea con quelle appena viste per tutto il mondo. L’unica differenza tra USA e UK riguarda la segnalazione in settima posizione di Apple CarPlay che non funziona, assente sia in UK che nei primi 10 problemi iPhone nel globo.

Tutto quello che sappiano finora sugli iPhone 14 in arrivo a settembre è in questo approfondimento di macitynet.