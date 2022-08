Amazon Photo Frame trasforma Echo Show in cornice digitale per foto

Finora la funzione Photo Frame era disponibile esclusivamente per Echo Show 15, ma ora Amazon l’ha resa disponibile per tutti i dispositivi Echo Show, quindi tutti i modelli di smart speaker dotati di schermo: attivando la funzione Photo Frame gli Echo Show si trasformano in cornice digitale per mostrare foto dell’utente, immagini e artwork.

La nuova funzione è disponibile per tutti gli Echo Show anche in Italia, inclusa nel debutto internazionale insieme a Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Francia, Germania e Spagna.

Quando viene attivata la funzione Photo Frame lo schermo di Echo Show viene interamente dedicato alla visualizzazione di foto e immagini, senza alcuna interruzione né invasioni di schermo dovuti a consigli e suggerimenti casuali di Alexa, avvisi di calendario per impegni e appuntamenti, ricette consigliate e così via. Spariscono persino il perenne orologio e anche le previsioni meteo. Tutto questo per un periodo di tre ore.

È sufficiente un comando vocale di Alexa per attivare la funzione Photo Frame sul proprio Echo Show, pronunciando «Alexa, avvia Photo Frame» o una frase simile, come segnala The Verge. Se l’utente ha già collegato i propri account al dispositivo o ha già caricato le proprie foto su Amazon Photo, Echo Show inizia immediatamente a mostrare le immagini conservate in Amazon Photo o per esempio nell’account personale di Facebook.

In caso contrario Photo Frame mostra una selezione casuale di immagini e foto di archivio. In qualsiasi momento, all’interno delle impostazioni del dispositivo, l’utente può scegliere le cartelle e gli album da cui la funzione Photo Frame attinge foto e immagini da visualizzare, escludendo quindi quelle che non si desiderano mostrare in pubblico.

Una volta attivata la funzione Amazon Photo Frame offre una presentazione delle foto in ordine casuale per tre ore, dopo di che occorre riattivare nuovamente la funzione per trasforme Echo Show in cornice digitale.

In questo articolo trovate tutti i migliori supporti per Amazon Echo Show e speaker Echo. Nelle scorse ore Amazon ha reso disponibile anche in Italia la prova virtuale degli occhiali da sole in realtà aumentata, prima di scegliere e comprare.