iPhone 11 anche in Corea del Sud: nel primo giorno vendite del 30% superiori rispetto allo scorso anno

Da venerdì 25 ottobre l’iPhone 11 è in vendita anche in Corea del Sud, patria di Samsung e LG. Nel primo giorno in cui è stato commercializzato, si parla di 130.000 unità vendute. A riferirlo è il sito PatentlyApple che cita come fonte non meglio precisati operatori del settore.

In Corea del Sud, Apple ha presentato iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, telefoni che hanno come target consumatori di dispositivi di fascia premium con 4G LTE.

I numeri stimati sono del 30% superiori rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno con iPhone XS, Max e XR, presentati a novembre dello scorso anno.

Le cifre in questione sono elevate tenendo conto che in Corea del Sud spopolano dispositivi come il Samsung Galaxy Note 10 in vendita da agosto e che vanta, tra le altre cose, il 5G, non presente invece sui dispositivi Apple.

Secondo addetti del settore, i consumatori locali sono stati favorevolmente colpiti dai positivi responsi che arrivano da USA e Giappone, dove gli iPhone 11 sono stati lanciati un mese prima rispetto alla Corea del Sud. Molti utenti preferiscono dispositivi 4G per problematiche legate alla qualità delle connessioni 5G.

Gli iPhone 11 sono arrivati in concomitanza con il ritorno di Lee Jae-yong, vicepresidente di Samsung Electronics e di fatto a capo di tutto il gruppo Samsung. Nel 2017 Lee era stato condannato a cinque anni di carcere per corruzione e altri reati, ma è in appello la pena era stata sospesa e nel febbraio dello scorso anno era stato scarcerato.