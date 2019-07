Samsung Galaxy Note 10 sarà svelato il 7 agosto

Come ormai avviene da alcuni anni a questa parte, il colosso sudcoreano gioca d’anticipo e presenta il suo prossimo top di gamma in piena estate: Samsung Galaxy Note 10 sarà presentato il 7 agosto con un evento a New York. Se l’attesa per il pieghevole Galaxy Fold si protrarrà ancora, Note 10 è destinato a diventare il modello top del listino Samsung.

Data ed evento arrivano con gli inviti ufficiali diramati a media e giornalisti USA. Per l’evento Galaxy Unpacked Samsung stuzzica la curiosità con una immagine in cui è possibile vedere una S Pen che sorvola l’obiettivo di una fotocamera.

Il dettaglio sembra rimandare a una delle caratteristiche attese di Samsung Galaxy Note 10, vale a dire una singola fotocamera frontale posizionata in un piccolo intaglio circolare al centro in alto nello schermo.

Secondo quanto emerso fino a oggi dalle anticipazioni, ci si aspetta due versioni distinte: un Samsung Galaxy Note 10 standard con schermo da 6,3 pollici, affiancato anche una versione Pro più grande, con display di 6,7” o 6,8 pollici, che si differenzierà dal primo anche per la presenza di ben 4 fotocamere posteriori.

Come già visto anche per Galaxy S10 con un modello dotato di connettività 5G, anche il nuovo Note 10 Pro è atteso almeno in una variante con tecnologia di rete di prossima generazione.

Quest’anno il nuovo Galaxy Note 10 è destinato a diventare il terminale top di gamma del catalogo Samsung, in attesa che finalmente arrivi il pieghevole Galaxy Fold. In questo modo il colosso sudcoreano si prepara per l’arrivo del concorrente numero uno: i nuovi iPhone 2019 con i successori di iPhone XS Max, XS e iPhone XR attesi a settembre.