iPhone 11 Pro Max contro Galaxy S20 Ultra è il test di velocità tra titani

Per alcuni i test di velocità tra smartphone sono inutili, soprattutto da quando i top di gamma sono ormai in grado di erogare prestazioni ben al di sopra delle necessità della stragrande maggioranza degli utenti, ma continuano ad avere fascino per gli appassionati di hardware e tecnologia, soprattutto quando riguardano nuovi top di gamma come iPhone 11 Pro Max contro Galaxy S20 Ultra.

Il meglio del mondo Apple e iPhone confrontato con il top dell’offerta Android di Samsung. Da anni i terminali Apple dimostrano una superiorità assoluta in termini di prestazioni di calcolo, grazie ai processori Apple Ax ma anche grazie alla superiore ottimizzazione di hardware e software, che permette di ottenere prestazioni top anche con specifiche hardware inferiori sulla carta. Da uno o due anni a questa parte però i top di gamma Samsung sono riusciti a recuperare un po’ del divario grazie a specifiche hardware sensibilmente superiori, soprattutto in termini di quantitativi di memoria RAM montati a bordo. Lo scontro tra titani iPhone 11 Pro Max contro Galaxy S20 Ultra conferma la tendenza osservata nelle ultime generazioni, mettendo in risalto i rispettivi punti di forza. Il top di gamma di Cupertino funziona con processore Apple A13 costruito con processo a 7 nanometri, con 4 core che funzionano a 1,8GHz e 2 core a 2,65GHz affiancato a 4GB di memoria RAM DDR4X.

Invece il nuovissimo Galaxy S20 Ultra conta sul processore top Qualcomm Snapdragon 865, anche questo realizzato a 7 nanometri, dotato di 4 core a 1,8GHz, 3 core a 2,4GHz e un core a 2,8GHz. Dal punto di vista dell’hardware puro a vantaggio di Samsung ci sono due core di calcolo in più e soprattutto un quantitativo impressionante di memoria RAM, ben 12GB di DDR5, il triplo di iPhone e con tecnologia più recente e veloce.



Le prime sorprese del confronto iPhone 11 Pro Max contro Galaxy S20 Ultra arrivano ancora una volta dal processore progettato da Apple perché nel primo giro di prove, dove vengono avviate le stesse app su entrambi i terminali, iPhone ha la meglio anche se solo per una manciata di secondi: in questo articolo riportiamo il video di EverythingApplePro. iPhone 11 Pro Max completa il giro in 3 minuti e 6 secondi, mentre Galaxy S20 Ultra impiega 13 secondi in più.

In definitiva con due core di calcolo in meno e solo un terzo della RAM (e più lenta) Apple riesce a fare miracoli, risultando ancora il top nella gestione dei video nell’esportazione di un filmato 4K. Sull’altro versante occorre rilevare che Qualcomm è riuscita a ridurre sensibilmente il divario un tempo enorme su questo fronte.

Come prevedibile il secondo giro di prove, che consiste nella riapertura di tutte le app avviate nel primo test, è dominio di Galaxy S20 Ultra. Qui il divario dei tempi si allarga a favore di Samsung che completa la prova in solamente 1 minuto, mentre iPhone arriva lontano secondo al doppio del tempo, due minuti. In passato Apple dominava anche qui nonostante un quantitativo di RAM pari alla metà o meno: il divario si è accorciato negli ultimi anni ed ora il sorpasso è notevole.

Tutto questo sempre tenendo presente che iPhone 11 Pro Max è arrivato a ottobre dello scorso anno, mentre Galaxy S20 Ultra è lo smartphone Android di ultimissima generazione. La sfida si ripeterà a settembre – ottobre con l’arrivo degli iPhone 12.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone sono disponibili in questa sezione del nostro sito, invece per tutti gli articoli dedicati all’universo Android si parte da questa pagina.