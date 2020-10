iPhone 12 mini appare nel primo video online, subito rimosso

Escludendo la presentazione del 13 ottobre e i materiali di marketing di Apple, non sono ancora apparsi foto e video dei due terminali della nuova gamma che arriveranno a novembre: questo però fino alle scorse ore perché iPhone 12 mini è stato mostrato nel primo video online da uno youtuber rumeno. Quindi ora all’appello manca solamente iPhone 12 Pro Max.

Come prevedibile il filmato pubblicato su YouTube è stato rapidamente rimosso, con ogni probabilità su richiesta di Cupertino. Nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se da qualche parte esiste una copia del filmato: la rimozione è avvenuta in tempi piuttosto rapidi ed è probabile che non ci siano copie in circolazione.

In questo articolo riportiamo alcune schermate da 9to5Mac che mostrano iPhone 12 mini in alcune sequenze del video rimosso, realizzato da George Buhnici, a confronto con iPhone 12 e anche con iPhone 12 Pro.

I due modelli iPhone 12 (non Pro) vantano le stesse identiche specifiche tecniche principali, ma il modello più piccolo mette a disposizione uno schermo da 5,4” all’interno di uno chassis grossomodo grande come quello di iPhone SE dotato di schermo da 4,7”. Apple è riuscita a mantenere gli stessi ingombri sfruttando al massimo lo spazio sul frontale del dispositivo e riducendo al massimo i bordi superiore e inferiore e anche le cornici laterali. L’altra differenza importante tra iPhone 12 e il modello mini è una batteria più piccola con capacità inferiore.

Durante il keynote di presentazione di ottobre Apple ha dichiarato che iPhone 12 mini è lo smartphone 5G più piccolo al mondo. Sia iPhone 12 mini che iPhone 12 Pro Max si potranno preordinare a partire da venerdì 6 novembre con prime consegne e disponibilità a partire da venerdì 13 novembre.

La recensione di iPhone 12 Pro di macitynet è qui.