iPhone 12, selfie e modalità notte in una nuova pubblicità

Apple ha diffuso un nuovo spot denominato “In the Dark”, evidenziando la modalità Notte che su iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max consente di scattare foto quando la fotocamera rileva un ambiente poco illuminato.

Lo spot evidenzia la possibilità di scattare selfie in ambienti poco illuminati, mostrando un uomo che scatta ritratti in vari momenti al buio. Lo slogan recita “Now you can take amazing selfies in the dark” e la musica del video è il brano “In The Dark” di YG.

La modalità Notte su iPhone è arrivata con iPhone 11 e si attiva automaticamente quando la fotocamera rileva un ambiente poco illuminato. Una icona dedicata nella parte superiore del display diventa di colore giallo quando la funzione è attiva. In base all’intensità della luce presente nella scena, l’iPhone scatta la foto in modalità Notte rapidamente oppure impiegando diversi secondi.

Quando si scatta una foto in modalità Notte, accanto all’icona della modalità Notte viene visualizzato un numero che indica la durata dello scatto. Per provare a scattare foto con tempi di esposizione più lunghi in modalità Notte, basta toccare l’icona della modalità Notte e poi usrea il cursore sopra il pulsante dell’otturatore per scegliere Max, opzione che prolunga il tempo di acquisizione; scattando una foto, il cursore diventa un timer che indica quanto tempo manca al completamento dell’acquisizione.