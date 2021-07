Come e dove vedere le Olimpiadi di Tokyo in streaming, anche gratis

Rimandate di un anno a causa della pandemia da Coronavirus, le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono finalmente iniziate, con una spettacolare cerimonia di apertura. A differenza di quanto accaduto con i campionati Europei di Calcio, per la visione di questo maxi evento sportivo non è possibile completamente affidarsi alla Rai. Ed infatti, l’emittente televisiva ha acquistato un pacchetto per la messa in onda di “sole” 200 ore. Ecco, allora come e dove vedere le Olimpiadi di Tokyo in streaming.

I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sono iniziati con la cerimonia di apertura del 23 luglio, e termineranno l’8 agosto.

Per chi volesse affidarsi ai canali tradizionali, ricordiamo che la Rai trasmetterà 200 ore dei più importanti eventi delle Olimpiadi. Attenzione, però, perché tali contenuti non saranno disponibili attraverso l’app Rai Play, ma saranno fruibili solo in diretta. Per gli appassionati di sport, però, si tratta di un palinsesto ridotto rispetto all’enorme mole di contenuti che le Olimpiadi offrono. Non temete, c’è la possibilità di avere una copertura maggiore tramite lo streaming, anche se nella maggior parte dei casi a pagamento.

DAZN

Il primo modo di seguire maggiori eventi delle Olimpiadi di Tokyo è DAZN. La piattaforma, che ultimamente è passata agli onori della cronaca per avere acquisito tutti i diritti per la trasmissione del campionato di calcio di Serie A, offre la possibilità di guardare i principali eventi in diretta, tramite i canali inclusi Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Per gli amanti dello sport, ma anche del calcio, si tratta di una soluzione da preferire. Questo perché, fino al 28 luglio sarà possibile abbonarsi a 19,99 euro al mese, anziché 29,99 euro. Così, non solo si risparmieranno 10 euro al mese per un intero anno, ma si potrà attendere l’inizio del campionato in compagnia delle Olimpiadi. L’abbonamento a DAZN da qui all’inizio della Serie A, insomma, non andrà affatto perso, perché si potrà godere dello spettacolo delle Olimpiadi in corso.

Discovery+

Se è vero che DAZN è un’ottima scelta per assaporare le Olimpiadi, in attesa della Serie A, è altrettanto vero che per chi non volesse perdersi un solo minuto di giochi olimpici, dovrà fare affidamento su Discovery+, la piattaforma neo nata, che trasmette tutti gli eventi sportivi presenti alla manifestazione.

Per guardare tutti i contenuti offerti sulle Olimpiadi il link da cui partire è questo, ma se volete una panoramica suddivisa per sport vi consigliamo di partire da qui.

Per accedere a tutti gli eventi delle Olimpiadi, il piano di occorrerà sottoscrivere il abbonamento “Intrattenimento + Sport”, che può essere acquistato mensilmente a 7.99 euro, particolarmente adatto per la sola visione delle Olimpiadi, oppure tramite pagamento annuale di 29.90 euro, anziché 69.90 euro. Quest’ultima è in offerta valida solo fino al 08/08/2021.

Se volete provare senza pagare, è disponibile una prova gratuita di 3 giorni.

Canale Amazon Prime Video

Discovery+, ricordiamo, è disponibile anche come canale di Amazon Prime Video. Attenzione, però, questo canale non è compreso nell’abbonamento Prime di Amazon, e dovrà essere acquistato a parte, a 7,99 euro al mese.

Importante notare che solo il piano Intrattenimento + Sport permette di vedere tutti gli eventi sia Live che come Video on Demand delle Olimpiadi, oltre a tutti i contenuti del pacchetto Intrattenimento e Sportivi di discovery+.

Per abbonarsi potete partire da questa pagina: per chi non si è mai abbonato ricordiamo che i primi 30 giorni di Prime Video sono gratuiti così come l’abbonamento aggiuntivo Discovery+ intrattenimento include un periodo di prova gratuito di 7 giorni mentre per lo Sport il periodo di prova gratuita è di 3 giorni.

Olimpiadi streaming gratis

Esistono delle opzioni che permettono di guardare tutte le Olimpiadi di Tokyo gratis, ma sono riservate agli utenti che vivono in UK, USA, Canada e Australia. In questi paesi esistono piattaforme gratuite che consentono la visione di tutti gli eventi in modo completamente gratuito. In Inghilterra, ad esempio, segnaliamo BBC Player, anche se il più completo è certamente il canale 7Plus in Australia. Quest’ultimo canale contiene tutte le dirette visibili gratuitamente dai residenti in Australia, Pertanto, chiunque sia in grado di collegarsi da un IP australiano potrà godere degli eventi in diretta in modo completamente gratuito.