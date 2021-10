iPhone 13 ha la cover spara caramelle che mancava

A chi importa di avere una cover MagSafe quando è possibile averne una che spara caramelle? La domanda non sorgerà spontanea, eppure c’è qualcuno che deve averlo pensato realmente. Tanto realmente, da costruire una cover spara caramelle. Ecco il video.

Sebbene Apple abbia reso più resistenti i suoi smartphone, anche grazie al vetro speciale battezzato Ceramic Shield, iPhone ha sempre bisogno di una cover protettiva. Se quelle in commercio possono sembrare tutte uguali, quella spara caramelle che vi mostriamo in video non lo è affatto.

Il creatore e inventore di YouTube Matty Benedetto ha inventato un progetto fai da te, che chiama Candy Catapult, letteralmente catapulta di caramelle. È stampato in 3D da un filamento flessibile in TPU con un contenitore di caramelle sul retro, che si tratti di M&Ms, Skittles o Reese Pieces. Certo non è tra le più sottili in commercio, ma si tratta di un particolare che può passare inosservato di fronte a tanta bontà.

Per lanciare effettivamente le caramelle fuori dalla custodia, Benedetto ha aggiunto uno stantuffo a molla, che funziona in modo simile a quanto accade su un flipper. È difficile valutare la forza con cui lancia le piccole caramelle, ma sembra abbastanza forte da scaraventare le caramelle a grandi distanze, difficili da indirizzare in bocca senza spargerle per la stanza.

Guardando al video ci si accorge che certamente la cover non potrebbe stare facilmente nelle tasche di un paio di jeans, ma poco importa, è davvero spassosa. Certo la domanda sorge spontanea, perché potrebbe anche diventare un’arma impropria, essendo sufficiente sostituire le caramelle con piccoli cuscinetti a sfera di metallo. Chissà se a breve queste cover saranno responsabili di finestre rotte o schermi TV completamente spaccati.

