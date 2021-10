TikTok arriva sui TV smart di LG ma non per tutti

TikTok ha lanciato un’app per smart TV LG 2020 e 2021. L’annuncio è ufficiale e arriva direttamente dal produttore di TV, che specifica anche i modelli compatibili. Ecco quali sono. L’app è arrivata sui modelli più recenti con a bordo webOS 5.0 e webOS 6.0 con un aggiornamento del firmware il cui rilascio è iniziato il 7 ottobre scorso, ma arriverà anche sui televisori del 2019 “nei prossimi mesi”.

L’app, però, ha delle limitazioni geografiche, e al momento è stata confermata solo per il Regno Unito, Francia e Germania, come ha confermato a The Verge un rappresentante di TikTok. Si tratta, comunque, di un numero limitato di smart TV, dal momento che le app smart TV di TikTok per Samsung TV, Android TV e Fire TV si sono finora concentrate su questi stessi paesi europei. Nel frattempo, negli Stati Uniti, TikTok ha rilasciato l’anno scorso un’app “More on TikTok” più limitata sui dispositivi Fire TV.

Considerando quanto sia ottimizzato TikTok per la visualizzazione dei video mobile in verticale, con gli smartphone orientati in modalità ritratto, non avrà un bell’aspetto sui televisori del soggiorno, anche se si ritiene che TikTok stia cercando di raggiungere un pubblico più ampio con queste sue app per smart TV e, dunque, poco importa la non perfetta interfaccia grafica. In questo modo, inoltre, la piattaforma potrà sfruttare tariffe pubblicitarie più elevate associate alla visione della TV, secondo quanto riportato in precedenza da Protocol.

Ricordiamo che il social che ha reso celebri in tutto il mondo i video brevi condivisi è arrivato a contro oltre un miliardo di utenti mensili a settembre di quest'anno.

