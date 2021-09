Sony WH-XB910N, le cuffie con Extra Bass e zero rumore

Le nuove cuffie Sony WH-XB910N puntano a ricreare l’atmosfera dei concerti e dei club grazie alla funzione Extra Bass e alla eliminazione ottimizzata del rumore. Per raggiungere questo scopo il costruttore ha progettato appositamente il condotto dedicato ai bassi sui padiglioni delle cuffie, oltre a una maggiore tenuta d’aria tra driver e timpani. Il tutto mantenendo chiare e nitide le parti vocali dei brani.

La tecnologia Dual Noise Sensor rende più efficace l’eliminazione digitale del rumore, così da potersi isolare totalmente dal mondo esterno. I due microfoni, uno per il feed-forward e l’altro per il feedback, sono in grado di rilevare i suoni ambientali circostanti, per offrire una esperienza di ascolto più naturale e connessa con l’ambiente. Con l’app Sony | Headphones Connect l’utente può regolare il livello di rumore ambientale, in modo da escludere tutti i suoni indesiderati.

Sony WH-XB910N impiegano la tecnologia Precise Voice Pickup: i due microfoni integrati, uniti all’elaborazione dei segnali audio, rilevano la voce in modo chiaro e preciso per permettere di effettuare e ricevere chiamate senza prendere in mano il telefono. Invece con la tecnologia DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), i brani preferiti ritrovano un suono di alta qualità, fedele alla registrazione originale e anche personalizzabile, grazie all’equalizzatore sempre all’interno dell’app Sony.

Le funzioni smart delle cuffie Sony WH-XB910N consentono la massima personalizzazione dell’esperienza di ascolto. Il controllo del suono adattivo modifica automaticamente le impostazioni relative ai suoni ambientali in base a dove ci si trova e a cosa si sta facendo, per garantire un ascolto ottimale in ogni situazione. Il sistema impara persino a riconoscere i luoghi frequentati più spesso, come l’ufficio, la palestra o il bar preferito e adegua il suono di conseguenza.

L’autonomia arriva fino a 30 ore e quando la carica sta per finire, bastano 10 minuti di ricarica rapida con l’adattatore c.a. opzionale per ottenere fino a 4,5 ore di riproduzione extra. Supportano il collegamento Bluetooth con tecnologia Multipoint di Sony, che permette di collegare le cuffie a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente. Quando arriva una chiamata, le cuffie riconoscono il dispositivo giusto e vi si collegano in automatico.

Per cambiare brano, regolare il volume, rispondere alle chiamate o effettuarle, basta toccare o far passare le dita sul pannello touch delle cuffie. E per riprendere il contatto con l’ambiente circostante, non si deve fare altro che posizionare la mano sopra il padiglione: le cuffie faranno percepire all’istante qualsiasi suono ambientale.

Sono compatibili con l’Assistente Google e Alexa, per poter sbrigare le attività quotidiane senza impegnare le mani, come , ad esempio, sentire gli amici, cercare informazioni, ascoltare musica e impostare promemoria. I padiglioni sono girevoli, così da poter essere riposte ordinatamente all’interno di una custodia compatta, resistente e anche provvista di cavo, per offrire la possibilità di utilizzare le cuffie tramite collegamento cablato.

Supportano la funzione Google Fast Pair, che permette di associare le cuffie a un dispositivo Android in modo facile e veloce. E con Swift Pair, associare le cuffie a un PC Windows 10 via Bluetooth è altrettanto semplice.

Infine Sony WH-XB910N permettono la riproduzione dei brani in formato 360 Reality Audio, personalizzata in base alla forma e alle dimensioni delle orecchie. Con 360 Reality Audio si avrà l’impressione di trovarsi a un concerto o in uno studio di registrazione insieme all’artista che si sta ascoltando. Le cuffie saranno disponibili, in packaging privo di plastica, in nero e blu a partire da ottobre: il prezzo non è stato annunciato.