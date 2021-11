iPhone 13 Pro, nella beta di iOS 15.2 il commutatore per passare al volo alla modalità macro

Nell’app Fotocamera della beta 2 di iOS 15.2 (versione al momento distribuita a sviluppatori e beta tester) è presente un pulsante o meglio un interruttore, una icona a forma di fiore che permette di attivare/disattivare al volo la modalità Macro. L’icona in questione appare quando l’iPhone 13 Pro o Pro Max rileva di essere abbastanza vicino a un oggetto per attivare la modalità Macro.

Attualmente lo switch dalla modalità “normale” alla modalità “macro” (dalla fotocamera ultra-grandangolo a quello grandangolo) avviene in maniera automatico. In iOS 15.1 Apple ha previsto un’opzione nelle impostazioni per bloccare il passaggio automatico alla modalità macro durante la registrazione di un video. Con iOS 15.2 sarà ancora più facile passare alla fotocamera con ultra-grandagolo per acquisire foto e video in macro quando l’utente desidera farlo.

La fotografia macro con l’ultra-grandangolo, lo ricordiamo, permette di scattare foto ingrandendo i soggetti con una distanza focale minima di 2 cm. Questo è possibile anche nei video, inclusi quelli in modalità Time-lapse e slow-motion.

iOS 15.2 finally adds a manual toggle for Macro mode, right from the camera! pic.twitter.com/w3ef3xdCsJ — 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) November 12, 2021

Altra novità annunciata con iOS 15 ma tutt’oggi ancora non attiva (e che dovrebbe essere attiovata con iOS 15.2) è l‘Eredità digitale, funzione che consente di indicare i “contatti erede”, ossia le persone che potranno accedere al nostro account e alle nostre informazioni personali in caso di morte.