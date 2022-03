iPhone 13 verde e iPad Air viola previsti per martedì 8 marzo

Il keynote di presentazione Apple intitolato Peek Performace di martedì 8 marzo potrebbe riservare molte più sorprese e nuovi prodotti di quanto inizialmente previsto: lo stesso youtuber che ha svelato i primi presunti render di Mac Studio e del nuovo monitor esterno Apple, indica infatti in arrivo anche la nuova colorazione verde per iPhone 13 e iPhone 13 mini, oltre a iPad Air 2022 di quinta generazione in arrivo nella nuova colorazione viola.

In questo articolo riportiamo i due render di iPhone 13 e iPhone 13 mini in tinta verde, oltre che di iPad Air 5 in viola. L’introduzione di iPhone 13 verde risulterebbe sostanzialmente identica a quanto già fatto da Apple nel 2021 con l’introduzione di iPhone 12 e 12 mini viola, una operazione che rinfresca il design della gamma top di iPhone per sostenere le vendite nel periodo seguente la corsa agli acquisti delle festività di Natale.

Per quanto concerne invece iPad Air 2022, secondo lo youtuber Luke Miani, Apple intende impiegare anche in questa gamma di prodotti lo stesso colore viola già impiegato per iPad mini di ultima generazione. Tra le altre novità principali attese in arrivo martedì 8 settembre ricordiamo iPhone SE 2022 di terza generazione, con processore Apple A15, più opzioni di archiviazione e soprattutto connettività 5G sia Sub 6 GHz che mmWave.

La connettività 5G è attesa anche su iPad Air, anche questo con processore di ultima generazione e fotocamera frontale da 12 MP con tecnologia Center Stage per mantenere inquadratura e messa a fuoco su chi parla durante le videochiamate.

Sul fronte Mac Apple dovrebbe presentare almeno una nuova macchina Apple Silicon: i candidati più papabile sono MacBook Pro 13″ con processore Apple M2, un nuovo Mac mini con processori Apple più potenti e sembra anche Mac Studio con tanto di nuovo monitor esterno Apple.