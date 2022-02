Mac mini e MacBook Pro M2 attesi nell’evento Apple 8 marzo

Molti utenti Apple rimangono ancora in attesa di un nuovo iMac 27” ma sembra che per questa macchina ci sarà ancora da aspettare: i primi nuovi Mac ad arrivare nel 2022 secondo Mark Gurman saranno Mac mini con processori più potenti e anche MacBook Pro con il nuovo processore Apple Silicon M2: entrambi potrebbero essere svelati nell’evento Apple atteso per martedì 8 marzo.

Sia Mac mini che MacBook Pro 13 sono stati i primissimi dotati di processore Apple M1 introdotti a fine 2020: a oltre un anno di distanza sono senza dubbio tra i candidati ideali per un aggiornamento. La maggior parte delle anticipazioni su Mac mini punta all’arrivo dei processori M1 Pro e M1 Max per sostituire il Mac mini di fascia alta che ancora oggi rimane a listino con un processore Intel. Molti puntano anche all’arrivo di un Mac mini con chassis completamente ridisegnato, che rappresenterebbe la prima svolta nel design del modello dal 2010 a questa parte.

Non si esclude nemmeno che Apple possa aggiornare Mac mini introducendo anche qui il nuovo processore Apple M2, ma su questo punto per il momento si tratta solo di ipotesi. Sembra invece praticamente certo l’arrivo di un MacBook Pro 13” economico con processore Apple M2. Tra le certezze attese sempre per il primo evento Apple di presentazione del 2022 ci sono anche iPhone SE 2022 e iPad Air di quinta generazione, entrambi con processore A15 e connettività cellulare 5G.

Entro la fine di quest’anno Apple completerà la transizione dai Mac Intel ai suoi processori proprietari, per questa ragione Mark Gurman prevede in arrivo in totale 7 nuovi Mac Apple Silicon da qui a dicembre. Salvo sorprese all’ultimo momento martedì 8 marzo arriveranno Mac mini con M1 Pro e M1 Max, oltre a MacBook Pro M2 (qui i dettagli): Apple svelerà altri nuovi iMac tra maggio e giugno, con ogni probabilità in occasione della conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2022.