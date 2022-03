Mac Studio e nuovo monitor Apple mostrati nei primi render

Le anticipazioni di Apple al lavoro su un nuovo computer desktop compatto denominato Mac Studio sono emerse solamente pochi giorni fa, quasi a ridosso della presentazione attesa durante il keynote Apple intitolato Peek Performance che si svolgerà martedì 8 marzo: a un giorno dalla presentazione uno youtuber mostra i primi presunti render di Mac Studio e anche del nuovo monitor esterno Apple che riportiamo in questo articolo.

La pianta quadrata con angoli smussati rimane sostanzialmente la stessa o comunque molto simile a quella di Mac mini così come lo conosciamo da ormai anni. Nell’immagine render Mac Studio è mostrato solo di fronte e anche di lato, a fianco appunto di un Mac mini. Manca purtroppo un redering del retro che mostri i connettori.

La nuova macchina differisce da Mac mini nella parte inferiore, dove sono presenti numerose alette di raffreddamento che presumibilmente corrono lungo tutto il perimetro inferiore. L’altra differenza più visibile riguarda la parte superiore: nel Mac mini attualmente a listino l’intero chassis è in metallo, invece nell’atteso Mac Studio ritroviamo un pannello superiore in plastica con il logo Apple, una soluzione che richiama alla memoria i Mac mini delle prime generazioni.

Secondo lo YouTuber Luke Miani che ha mostrato i render che riportiamo in questo articolo, il nuovo Mac Studio sarà «Inequivocabilmente» presentato nel keynote Apple di martedì 8 marzo. Ricordiamo che Mac Studio è stato segnalato per la prima volta da Mark Gurman di Bloomberg come una macchina a metà strada tra Mac Pro e Mac mini. Sembra che Apple abbia effettuato test di un modello con processore Apple Silicon M1 Pro e anche un’altro modello con un processore ancora più potente.

Sempre secondo le ultimissime anticipazioni Apple introdurrà anche un nuovo monitor esterno economico e un erede di Pro Display XDR con risoluzione 7K. Nei render che riportiamo è visbile anche quello che potrebbe essere il nuovo monitor Apple, ideale da abbinare ai MacBook Pro 2021 ma anche al nuovo atteso Mac Studio.

Nell’evento Peek Performance del’8 marzo è attesa l’introduzione di iPhone SE 2022 di terza generazione, iPad Air 5, almeno un Mac Apple Silicon (oltre Mac Studio potrebbe arrivare MacBook Pro 13″ M2) e forse anche qualche altra sorpresa, tra cui potrebbe esserci appunto un nuovo monitor esterno.