iPhone 14, le montagne russe attivano la funzione di rilevamento incidenti

Tra le peculiarità degli iPhone 14 c’è il rilevamento incidenti, una funzione che sfrutta un nuovo accelerometro integrato nei dispositivi in grado di rilevare le misurazioni di forza g fino a 256G e un nuovo giroscopio ad alta gamma dinamica, per rilevare incidenti d’auto di grave entità e far partire in automatico una chiamata ai soccorsi quando una persona è incosciente o non è in grado di raggiungere il suo iPhone.

La funzione è molto utile: quando viene rilevato un incidente d’auto di grave entità, l’interfaccia per la chiamata ai servizi di emergenza appare su Apple Watch, dato che è probabilmente il dispositivo più vicino all’utente, mentre la chiamata viene inoltrata tramite iPhone se è nel raggio di copertura così da garantire la migliore connessione possibile. Prima di effettuare una chiamata, il dispositivo chiede ovviamente se stiamo bene, ed è normalmente possibile annullare la chiamata automatica.

Se iPhone rileva un incidente stradale grave, visualizza un avviso ed è in grado di avviare automaticamente una chiamata di emergenza dopo 20 secondi, a meno che l’utente non decida di annullare l’operazione. Se l’utente non risponde, iPhone riproduce un messaggio audio per i servizi di emergenza, informandoli che si è verificato un incidente grave e fornendo le coordinate di latitudine e longitudine con un raggio di ricerca approssimativo.

The Wall Street Journal riferisce di un potenziale problema con la funzione in questione: l’attivazione quando l’utente si trova su ottovolanti, montagne russe e affini. In più di un caso sarebbero partite chiamate automatiche ai servizi di emergenza, dirottati in luna park e parchi di divertimento, allertati dagli iPhone che hanno interpretato repentine salite e discese, sfrecciate a gran velocità (in alcuni casi anche a testa in giù) come incidenti.

Il consiglio è ovviamente di impostare il telefono su modalità aereo o spegnerlo prima di fare giri su queste attrazioni; in alternativa è anche possibile disattivare il rilevamento degli incidenti: basta andare in Impostazioni > SOS emergenze e disattivare la voce “Chiama dopo un incidente grave”.

