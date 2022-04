iPhone 14 forse avrà SOS via satellite, poi su Apple Watch

Apple non ha accantonato i piani per le comunicazioni via satellite per emergenze e SOS: potrebbero arrivare in iPhone 14 e successivamente in Apple Watch (qui le ultime previsioni su Apple Watch 8 e watchOS 9). L’anticipazione è di Mark Gurman di Bloomberg, ma occorre ricordare che questa funzione era già stata prevista in arrivo in iPhone 13 da Ming Chi Kuo anche se poi non si è materializzata.

Si tratta della tecnologia indicata con la sigla LEO, dalle iniziali inglesi di Low Earth Orbit, satelliti in orbita bassa terrestre. In assenza di segnale e campo cellulare tradizionali, il collegamento satellitare in iPhone permetterà di inviare messaggi brevi ai contatti di emergenza senza passare tramite operatori di telefonia.

Il piano di Apple prevede due tipi di funzioni via satellite in arrivo che forse potremo già usare in iPhone 14. Il primo è costituito da messaggi di emergenza tramite contatti: permette agli utenti di inviare brevi messaggi di testo ai numeri e servizi di emergenza tramite connessione satellitare. Per differenziarli dai messaggi standard l’app Messaggi di Apple visualizzerà questi messaggi di emergenza con bolle e colorazione in grigio.

La seconda funzione permette all’utente di inviare report su crisi e incidenti, per esempio per auto, aerei e navi. Rispondendo ad alcune domande sul telefono l’utente può specificare il tipo di emergenza in corso, per esempio se coinvolge auto, nave, aereo oppure un incendio. Sempre tramite domande sarà possibile raccogliere ulteriori informazioni, come per esempio se una persona è caduta fuoribordo, una nave che affonda, se sono necessari servizi di soccorso, se qualcuno ha subito lesioni e altro ancora.

Si tratta di funzioni che dipendono da leggi e regole locali, questo significa che i messaggi brevi SOS e i report di emergenza potrebbero non risultare disponibili in tutti i paesi. Tutto quello che è emerso finora su Apple Watch 8 in arrivo quest’anno è riassunto qui.