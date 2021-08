iPhone 13 integrerà il supporto alle comunicazioni satellitari in orbita terrestre bassa?

L’iPhone 13 integrerà il supporto alla connettività satellitare dei satelliti LEO (Low Earth Orbit – orbita terrestre bassa), permettendo comunicazioni anche senza copertura 4G o 5G.

A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in una nota inviata agli investitori. Nella nota, riportata dal sito Macrumors, Kuo spiega che la futura lineup di iPhone 13 vanterà hardware in grado di comunicare con i satelliti LEO. Se attivata con le relative funzionalità software, tale novità potrebbe permettere agli utenti di iPhone 13 di effettuare chiamate e inviare messaggi senza bisogno di reti cellulare 4G o 5G.

L’iPhone 13 dovrebbe sfruttare una versione personalizzata del baseband chip Qualcomm X60, chip che integra il supporto per le comunicazioni satellitari. Altri produttori di smartphone stanno aspettando il 2022 per adottare il chip baseband X65 per implementare il supporto alle comunicazioni via satellite.

Starlink, la costellazione di satelliti dal produttore aerospaziale SpaceX, è una delle aziende a fornire connettività internet tramite LEO ma, riferisce Macrumors, il servizio di comunicazione satellitare che con ogni probabilità collaborerà con Apple e garantirà la copertura è Globalstar LP, società che ha predisposto un sistema di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) specifico per telefonia satellitare e trasferimento dati a bassa velocità, simile ai sistemi satellitari Iridium e Orbcomm. Qualcomm a quanto pare ha collaborato con Globalstar a supporto della banda n53 nei futuri chipset band X65.

Kuo spiega che l’ipotesi più semplice è il supporto alla connettività LEO per gli operatori che hanno già accordi con Globalstar. Questo significa che gli utenti di un operatore di telefonia potrebbero usare il servizio di comunicazione via satellite direttamente su iPhone 13, senza bisogno di attivare servizi specifici.

Secondo l’analista, la comunicazione mediante satelliti LEO è paragonabile alla tecnologia mmWave 5G in termini di impatto nei servizi erogati dalle industrie di rete, e che Apple potrebbe voler fare affidamento su tutte e due le tecnologie. Apple a quanto pare è “ottimista” riguardo al trend delle comunicazioni via satellite ed ha anche predisposto un team dedicato che si occupa di ricerca e sviluppo nell’ambito delle tecnologie legate alle comunicazioni via satellite.

La Casa di Cupertino, sempre secondo Kuo, prevede il supporto alle comunicazioni via satellite in un numero sempre più elevato di dispositivi in futuro per fornire “esperienze innovative”. Tra i dispositivi di futura generazione con supporto per le comunicazioni via satellite potrebbero esserci visori per la Realtà Virtuale e Aumentata per i quali da tempo si vocifera l’interesse da parte di Apple.

