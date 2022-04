Sonos compra Mayht per speaker più piccoli e leggeri

Sonos ha acquisito Mayht, una startup olandese meglio conosciuta per aver co-creato un altoparlante Bluetooth alimentato da energia solare. Mayht è specializzata in una tecnologia audio chiamata Heartmotion: l’azienda afferma di aver reinventato “il nucleo del driver degli altoparlanti” per poter costruire altoparlanti fino a 10 volte più compatti rispetto ad altri modelli equivalenti, senza sacrificare la qualità del suono o l’uscita dei bassi. Sonos sta pagando circa 100 milioni di dollari per assicurarsi questa invenzione.

L’innovazione di Mayht nella tecnologia dei trasduttori consentirà a Sonos di fare un altro balzo in avanti nel suo portafoglio di prodotti. Così ha commentato l’acquisizione il CEO Patrick Spence, aggiungendo che l’acquisizione della startup aiutererà l’azienda ad “accelerare” la sua tabella di marcia per il lancio di nuovi prodotti. In particolare, Spence ha affermato che l’accordo darà anche a Sonos l’accesso alla proprietà intellettuale dell’acquisita Mayht, che la aiuterà a differenziarsi ulteriormente dai suoi concorrenti.

Ricordiamo che Sonos è attualmente nel bel mezzo di un’aspra battaglia legale con Google sui brevetti degli altoparlanti. All’inizio dell’anno, la Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti ha scoperto che il gigante delle ricerche online aveva violato la proprietà intellettuale di Sonos, creando una situazione in cui Google ha declassato la funzionalità di alcuni dei suoi dispositivi per aggirare un divieto di importazione.

Sonos ha promesso di condividere maggiori dettagli sulla acquisizione di Mayht durante la prossima presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre, che si svolgerà nel mese di maggio. Questa non è l’unica novità in arrivo da Sonos: secondo le anticipazioni proseguono i lavori sulle prime cuffie Sonos, inoltre alcune ricerche di personale indicano che Sonos potrebbe sviluppare un suo sistema operativo proprietario dedicato a dispositivi e sistemi Home Theater.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Sonos sono disponibili a partire da questa pagina.