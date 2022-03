Apple Watch 8, tutto quello che sappiamo

Siamo ancora lontani dall’uscita di Apple Watch Serie 8, eppure non mancano già le indiscrezioni e gli indizi su come potrebbe essere il prossimo smartwatch della Mela. Solitamente, i rumor su questo prodotto sono limitati rispetto a quelli che interessano iPhone, ma sono sempre sufficienti a farsi un’idea di cosa aspettarsi entro l’anno.

Il nome

Anzitutto il nome. Apple non ha modificato in alcun modo il nome del prodotto da quando è stato rilasciato, lanciando ogni anno un nuovo Apple Watch Serie; si è limitato a rilasciare un Apple Watch SE che va visto come una sorta di biforcazione (paragonabile ad iPhone SE). Siamo giunti alla numero 8, ragion per cui il prossimo smartwatch della Mela dovrebbe prendere il nome di Apple Watch Serie 8. Da ricordare, comunque, che non si tratterà dell’ottava edizione dell’orologio di Cupertino, bensì della decima. Ed infatti, ricordiamo che il primo della serie prendeva semplicemente il nome di Apple Watch, seguito da Apple Watch Serie da 1 a Apple Watch 7, con il rilascio della menzionata versione SE.

Design

Poco si sa sul design dell’Apple Watch Series 8 al momento, anche se potrebbe sembrare simile all’attuale Apple Watch Series 7. Lo scorso anno si attendeva un cambiamento più drastico, con un design flat, che più potesse richiamare quello di iPhone 12 e 13. Non è stato così: nella Serie 7 Apple ha aumentato le dimensioni del display, con la società che è solita sfruttare la nuova dimensione per diversi modelli. Al momento non è chiaro e l’Apple Watch con bordi squadrati fosse solo nell’immaginazione delle “gole profonde” o se sia stato un progetto abortito all’ultimo momento (come sospetta qualcuno visto che il rispettato analista Ming Chi Kuo si diceva certo del piano di modificare il design) ma allo stato attuale non molti scommettono su un nuovi design per Apple Watch 8. Di fatto oggi si accredita uno stile simile all’attuale modello, sfruttando lo stesso display più grande introdotto lo scorso anno.

Quanti Apple Watch Serie 8

La novità potrebbe consistere nelle diverse varianti rilasciate. Secondo l’analista di display, Ross Young, Apple Watch Series 8 potrebbe essere disponibile in tre dimensioni, invece che nelle canoniche due, con Apple che aggiungerebbe una dimensione ancora più grande, che si unirebbe alle opzioni già disponibili da 41 e 45 mm.

Apple Watch SE

Non solo tre misure per la serie 8, ma anche un nuovo Apple Watch SE 2. Probabilmente, questo modello segnerà anche la fine di Apple Watch 3, che è sopravvissuto alle nuove versioni, ma che entro l’anno dovrebbe essere interrotto.

Apple Watch per sport estremi

Ancora, Apple potrebbe lanciare una versione destinata a chi pratica sport estremi. Si parla di un orologio più robusto, in grado di resistere maggiormente a cadute o ambienti esterni ostili. In pratica un Apple Watch Rugged forse diverso a questo punto anche per lo stile della cassa.

Funzionalità

Più che su un design completamente rivoluzionato, è probabile che Apple investa molto su novità nelle funzioni. Del resto nel tempo, Apple Watch è diventato sempre più uno strumento tenersi in forma, oltre che per monitorare la salute dell’utente che lo indossa.

Sensore per la Temperatura

Una delle tesi avanzate più recentemente è che Apple aggiunga un sensore in grado di rilevare la temperatura corporea dell’utente. A lanciare per la prima volta l’idea di questa tecnologia su Apple Watch è stato l’analista di mercato Kuo, secondo cui tale tecnologia è in corso di studio da parte della Mela da diverso tempo, almeno dal 2019.

In pratica, il sensore potrebbe tenere sotto controllo il proprio stato fisico un nuovo parametro vitale dopo il funzionamento del cuore con un elettrocardiogramma (dimostrazione sotto) che ha già contributo a salvare vite e la quantità di ossigeno nel sangue. Non solo, tale funzione potrebbe essere utilizzata anche per altri scopi, ad esempio per controllare le prestazioni in capo sportivo, incrociando i dati raccolti con quelli che provengono da differenti sensori come la misurazione dell’ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca.

Apnee Notturne

Secondo Gurman Apple Watch Series 8 potrebbe integrare nuove funzionalità per il rilevamento del sonno e dell’apnea notturna. Apple ha una storia recente e qualche volta criticata per essere in ritardo rispetto a quella della concorrenza quando si tratta di monitoraggio del sonno sul suo orologio smart, e un passo in avanti in questo senso potrebbe essere atteso proprio per il prossimo modello.

Glicemia e pressione arteriosa

Secondo lo stesso Gurman, nonostante i piani non siano stati abbandonati come dice il Wall Street Journal, sarebbero lontane funzioni avanzate come il rilevamento della pressione arteriosa e il monitoraggio della glicemia. Per la prima funzione di dovrà attendere almeno due o tre anni, mentre il monitoraggio della glicemia potrebbe arrivare “solo nella seconda metà del decennio”. In ogni caso Apple non ha abbandonato questi ambiziosi pian

Rilevamento incidenti stradali

Apple Watch rileva già le cadute e chiama i soccorsi di conseguenza. Si tratta di una funzione particolarmente utile, che Apple ha intenzione di espandere. Il prossimo Apple Watch, infatti, potrebbe essere in grado di rilevare gli incidenti stradali. Probabilmente, la stessa funzione arriverà anche su iPhone, magari al lancio della serie di iPhone 14.

Ovviamente, Apple Watch Serie 8 è atteso con watchOS 9. Un primo concept propone nuove idee e quadranti. Chissà che Apple non possa prendere spunto.

Apple Watch 8 quando arriva

La domanda finale, quando arriva, ha una risposta relativamente semplice. Di solito Apple rilascia il nuovo iPhone contemporaneamente o in prossimità del lancio dei nuovi iPhone, questo colloca in una finestra tra metà settembre e metà ottobre la data di introduzione dei nuovi smartwach.