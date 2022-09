iPhone 14 Pro presenta tremolio nella registrazione video con App di terze parti

Alcuni utenti di iPhone 14 Pro riferiscono di un inconveniente che si verifica con le app di registrazione video di terze parti, evidenziando filmati sfocati e con un forte tremolio.

Il problema è lamentato da alcuni utenti con app quali Instagram, Snapchat e TikTok, ma non si verifica invece usando direttamente l’app Fotocamera di serie, lasciando immaginare che si tratta di qualche bug software.

L’inconveniente è lamentato da alcuni utenti su Reddit, evidenziando la degradazione nella registrazione dei filmati con la comparsa di jitter (tremolii) legati alla stabilizzazione ottica (OIS), il meccanismo di stabilizzazione ottica che dovrebbe ridurre questa problematica e non ampliarla.

Sull’iPhone 14 Pro la stabilizzazione ottica dell’immagine con la fotocamera principale (grandangolo) è ottenuta con un sensore di seconda generazione. Alcuni utenti riferiscono di tremolii e suoni (un rumore stridente) che si presentano nella registrazione di filmati con app di terze parti; altri ancora riferiscono di non essere riusciti a riprodurre il problema.

Poiché il problema non si presenta con l’app di serie, come accennato è probabile che si tratti di qualche bug software che potrà essere corretto con gli aggiornamenti di iOS 16. Non è da escludere inoltre l’uso di API non documentate o altri trucchi software da parte degli sviluppatori di app di terze parti, elementi che potrebbero spiegare il comportamento diverso da quello desiderato rispetto alla funzionalità di registrazione video di serie.

I nuovi iPhone, lo ricordiamo, sono ufficialmente disponibili da venerdì 16 settembre: tutte le novità, le caratteristiche e i dettagli sono stati raccolti e documentati dalla nostra redazione in questo articolo per iPhone 14 e 14 Plus, e qui per iPhone 14 Pro e Pro Max.