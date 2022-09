iOS 16, update per risolvere problema consenso per incollare gli Appunti

Tra le novità di iOS 16 legate alla privacy c’è il consenso per gli Appunti: le app devono ottenere il consenso dell’utente prima di poter accedere agli appunti per incollare contenuti da un’altra app.

La novità si è rivelata fastidiosa per alcuni utenti, con richieste di conferme per incollare elementi che sembrano esageratamente eccessive.

Apple ha riferito al Wall Street Journal che il problema verrà risolto a breve con un aggiornamento software in arrivo la prossima settimana. Il problema è stato notato da alcuni utenti evidenziando la comparsa di un messaggio di conferma ogni volta che si tenta di incollare un testo da un’app a un’altra, un eccesso di zelo da parte del sistema operativo diverso dal normale comportamento previsto (una volta concessa l’autorizzazione, l’app dovrebbe memorizzarla per le volte successive, chiedendo conferma la prima volta dopo aver scaricato una nuova app).

Oltre al problema della comparsa di messaggi di conferma eccessivi dopo ogni comando “Incolla”, con l’update è in arrivo anche una soluzione per risolvere il problema dello sfarfallio della fotocamera di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max segnalato da alcuni utenti usando app di terze parti quali Snapchat, TikTok o Instagram, con filmati nei quali appaiono jitter (tremolii) legati alla stabilizzazione ottica (OIS), il meccanismo di stabilizzazione ottica che dovrebbe ridurre questa problematica e non ampliarla. In base a quanto dichiarato da Apple, non resta che attendere l’arrivo dell’update.

I nuovi iPhone, lo ricordiamo, sono ufficialmente disponibili da venerdì 16 settembre: tutte le novità, le caratteristiche e i dettagli sono stati raccolti e documentati dalla nostra redazione in questo articolo per iPhone 14 e 14 Plus, e qui per iPhone 14 Pro e Pro Max.