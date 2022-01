iPhone 14, invece del notch avrà due fori nello schermo

La rimozione del notch, attesa da anni, sembra arriverà davvero per la prima volta con iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max: finora le anticipazioni più attendibili puntavano a un singolo foro, prima circolare e negli ultimi giorni invece di forma ovale per ospitare la fotocamera frontale, con le componenti Face ID nascoste sotto il display, ora invece con un nuovo colpo di scena si prevede che il notch sarà sostituito da ben due fori nella parte alta dello schermo.

Occorre rilevare subito che l’anticipazione proviene da una fonte considerata molto attendibile, perché arriva da Ross Young, analista e consulente con una lunga esperienza nel settore dei display. Non solo: Young, grazie alle informazioni di prima mano dai fornitori di Cupertino, nel corso degli anni è riuscito ad anticipare correttamente numerose novità Apple diversi mesi prima del lancio.

Infatti l’arrivo del primo iPhone con un foro nel display, quindi senza notch, è stato indicato dall’analista Ming Chi Kuo, dal giornalista statunitense Mark Gurman e anche da Ross Young, solo che finora si era parlato di un singolo foro circolare e negli ultimi giorni invece di forma ovale.

Ma ora Young rivede la sua anticipazione precisando che gli iPhone 14 Pro avranno ben due fori: uno ovale, o come dicono in USA a forma di pillola, che ospiterà la fotocamera frontale e almeno anche il sensore a infrarossi per Face ID, lasciando così in dubbio la possibile presenza di altre componenti. Per quanto riguarda invece il secondo foro circolare più piccolo, destinato a ospitare il proiettore di punti di Face ID, l’analista rileva che non sarà invisibile, probabilmente come ritenuto in precedenza e solo fino a pochi giorni fa, ma sarà anche questo visibile.

We now believe Apple will have a hole + pill design on the iPhone 14 Pro and Pro Max models. The smaller hole will not be invisible…The two hole concept will be unique to Apple, like the notch, not similar to all the pill models from Huawei…Let's see those new renders pic.twitter.com/Udt8cTKzPZ — Ross Young (@DSCCRoss) January 12, 2022

Ma le sorprese non finiscono qui perché l’anticipazione di Young non è la prima in assoluto a indicare due fori negli iPhone 14. Nel mese di settembre dello scorso annoi il leaker che si firma ShrimpApplePro ha pubblicato una immagine del pannello display in cui sono visibili due fori, uno circolare e uno ovale, solo con posizione invertita perché il pannello è mostrato dal retro.

Così, osservando l’immagine che riportiamo in questo articolo, occorre ribaltare la posizione, con il foro ovale a sinistra mentre il foro circolare più piccolo si troverà a destra. Subito dopo la pubblicazione dell’anticipazione, diversi utenti hanno modificato foto e immagini di iPhone per mostrare visivamente l’aspetto del doppio foro: l’immagine di apertura è realizzata da Ian Zelbo.

Per chi sta decidendo quale modello di iPhone acquistare è disponibile questa guida di macitynet. Sulle pagine di macitynet trovate la recensione di iPhone 13 Pro, quella di iPhone 13 Pro Max, infine anche di iPhone 13 da questa pagina.