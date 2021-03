Alcuni iPhone 14 e iPhone 15 non avranno il notch

Delle previsioni di Ming Chi Kuo per iPhone 13, iPhone SE di terza generazione e anche per un possibile iPhone pieghevole abbiamo già parlato in questo articolo, ma l’analista offre anche una interessante previsione per la gamma iPhone 14 per cui viene anticipata la rimozione completa del notch per fotocamera e sensori ID, con due soluzioni alternative. Non solo: Kuo offre addirittura le prime anticipazioni in assoluto per iPhone 15 del 2023.

Secondo l’analista infatti almeno i modelli top di gamma degli iPhone 14 del 2022 abbandoneranno il notch presente fin da iPhone X, per adottare una soluzione punch-hole, quindi con un singolo piccolo foro nel display, una soluzione molto diffusa nell’universo Android. Non viene indicata la soluzione che Apple adotterà per concentrare tutte le componenti e i sensori attualmente ospitati nel notch, in ogni caso se la produzione di questa componente raggiungerà una resa adeguata, il singolo foro sostituirà il notch in tutti i modelli di iPhone 14 del 2022.

Ma Kuo si spinge ancora oltre indicando che almeno uno degli iPhone 15 del 2023 avrà un design frontale tutto schermo, quindi senza notch e senza nemmeno la soluzione con foro singolo, come riporta MacRumors. Per questo terminale infatti è previsto il lettore di impronte integrato nello schermo e anche la fotocamera telefoto con obiettivo periscopico. Infine l’analista indica la possibilità per Apple di introdurre un iPhone a basso costo con schermo da circa 6 pollici, Face ID e prezzo sotto i 600 dollari entro la prima metà del 2023, questo per sostituire iPhone 11 a listino.

Tutto quello che c’è da sapere sulla gamma iPhone 12 è in questo approfondimento, invece per tutto quello che sappiamo finora sui prossimi iPhone 13 rimandiamo a questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TVsono disponibili ai rispettivi collegamenti.