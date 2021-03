iPhone pieghevole nel 2023, iPhone SE 3 sarà 5G

Ming Chi Kuo è l’analista più noto e seguito tra gli osservatori di Apple, così occorre prendere nota dei suoi report perché spesso anticipano di mesi se non di anni le mosse di Cupertino: l’ultima sua indicazione prevede il possibile arrivo di iPhone pieghevole nel 2023, oltre a fornire ulteriori dettagli sulle specifiche e caratteristiche dei modelli iPhone 13 (qui tutto quanto emerso finora) attesi questo autunno, oltre che del prossimo iPhone SE.

I primi in ordine di tempo ad arrivare sul mercato saranno naturalmente gli iPhone 13, con le quattro nuove versioni dei terminali attuali: tutti manterranno schermi delle stesse diagonali. Per tutti Kuo indica il notch in alto nello schermo, l’intaglio per ospitare fotocamera e sensori Face ID, di dimensioni più piccole, senza fornire però ulteriori dettagli. Per tutti la connettività cellulare sembra sarà gestita dal chip modem Qualcomm X60M 5G.

Gli iPhone 13 Pro metteranno a disposizione un obiettivo ultra grandangolare con lente a 6 elementi, apertura migliorata f/1.8 e messa a fuoco automatica. Sempre per i modelli Pro viene ulteriormente confermata la presenza di schermi con tecnologia ProMotion, quindi con frequenza di aggiornamento variabile fino al massimo di 120Hz grazie agli schermi con tecnologia LTPO a basso consumo di energia.

La parte forse più interessante dell’ultimo report di Ming Chi Kuo è quella riservata al prossimo iPhone SE, quindi quello di terza generazione. L’analista, come riporta AppleInsider, esclude ancora una volta che Apple lo introdurrà quest’anno: arriverà entro la prima metà del 2022 sembra con design identico a quello attuale, con display da 4,7”, ma con processore e dotazione hardware aggiornati, anche per supportare la connettività 5G. Tenendo presente il prezzo contenuto nella gamma iPhone, specifiche aggiornate e connettività 5G, Kuo prevede fin da ora per questo modello possibili vendite sostenute.

Infine, anche se l’analista evidenzia che all’interno di Apple il progetto non è ancora ufficialmente avviato, iPhone pieghevole potrebbe arrivare nel 2023 conuno schermo con diagonale compresa tra 7,5-8 pollici. Sembra così che Apple non abbia ancora fissato con precisione la tabella di marcia per questo modello, anche perché secondo il report prima di farlo Apple dovrà risolvere problemi chiave nella tecnologia e anche nella produzione industriale. Quindi, come già indicato in precedenza, Apple si troverebbe ancora nella fase di ricerca e sviluppo e potrebbe modificare le tempistiche o addirittura cancellare completamente un terminale con questa tecnologia.

Tutto quello che c’è da sapere sulla gamma iPhone 12 è in questo approfondimento, invece per tutto quello che sappiamo finora sui prossimi iPhone 13 rimandiamo a questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TVsono disponibili ai rispettivi collegamenti.