Golden Globe 2021: la vittoria dei giganti dello streaming

La notte dei Golden Globe 2021 è stata segnata da una pioggia di premi per i giganti dello streaming tv:Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ e Disney+ hanno trionfato sul tappeto rosso – a metà in presenza e in collegamento da casa – ottenendo oltre il 70 per cento dei premi destinati alla tv e ottimi risultati se si guarda a tutti i premi consegnati.

Nessuno studio o servizio di streaming tv ha portato a casa tanti premi come Netflix. Sono stati tutti premiati durante la serata “The Crown” (miglior film drammatico, miglior attore, migliore attrice non protagonista), “Trial of the Chicago” 7 (miglior sceneggiatura), “I Care A Lot” (miglior attrice in una commedia o musical), “Ma Rainey’s Black Bottom” (miglior attore per il compianto Chadwick Boseman ) e “The Queen’s Gambit” (migliore serie antologica, migliore attrice in una serie antologica).

Per Apple è la prima vittoria ai Golden Globe: il premio è stato meritato da “Ted Lasso” (per l’attore Jason Sudeikis, per “la migliore interpretazione di un attore in una serie televisiva” nella categoria “Musical o Commedia” nella serie tv su Apple TV+. A questo link un approfondimento sulla vittoria di Apple ai Golden Globe 2021).

Amazon Prime Studios ha ottenuto premi per la commedia “Borat 2” (premiati il film, come miglior commedia o musical, e il protagonista Sacha Baron Cohen) e per “Small Axe” (ha ottenuto il Globe la performance dell’attore non protagonista John Boyega).

Disney+ ha ricevuto il riconoscimento del Golden Globe per “Soul”: ha ottenuto il premio come miglior film d’animazione e per la migliore colonna sonora originale.

Questi riconoscimenti per i programmi dei giganti dello streaming arrivano dopo un anno di Covid: 12 mesi in cui i servizi di televisione di Amazon Prime Video, Netflix e Apple TV+ hanno brillato nell’universo televisivo. In particolare, Netflix ha ottenuto 20 nomination nelle categorie TV dei Golden Globes e in alcuni casi nella stessa categoria.

Il dominio di Netflix non sorprende. Mentre altri studi di produzione e reti televisive hanno fatto fatica a presentare film e spettacoli in questo anno segnato dalla pandemia a Coronavirus, Netflix ha potuto offrire nuove uscite quasi ogni settimana per tutto il 2020. L’intenzione di Netflix è quella di continuare con la stessa velocità dello scorso anno nella proposta di film al proprio pubblico, promettendo almeno un nuovo film a settimana negli Stati Uniti in aggiunta a nuove serie televisive.

Lo scorso anno la HBO aveva resistito all’incessante avanzata dei giganti dello streaming, ma quest’anno non è stato possibile. La rete non è riuscita ad ottenere nemmeno una nomination per spettacoli come I Man Destroy You e il cast di Lovecraft Country e si è aggiudicata una sola vittoria, per Mark Ruffalo in “I know this much is true”.

Il premio Golden Globe (Golden Globe Award), è un riconoscimento statunitense assegnato annualmente ai migliori film e ai programmi televisivi della stagione. Insieme al premio Oscar (per il cinema) e al premio Emmy (per la televisione), è il premio più importante nel settore cinematografico e televisivo.