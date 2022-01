iPhone 15 avrà lenti periscopiche con zoom 5x

Da anni si parla di lenti periscopiche su iPhone senza però vedere ancora alcun risultato; tuttavia il 2022 potrebbe essere l’anno buono: in base alle ultime indiscrezioni, gli iPhone 15 Pro potrebbero averne uno con zoom ottico 5x. Secondo Jeff Pu, l’analista che ha riportato questa voce, Apple sarebbe in trattative con l’azienda Lante Optics, che dovrebbe poi essere il principale fornitore di questa tipologia di obiettivi per gli iPhone del 2023.

Dal rapporto si evince che Apple abbia già ricevuto alcuni campioni da testare e la decisione finale potrebbe essere presa già entro maggio. Se l’accordo dovesse andare a buon fine, gli iPhone del prossimo anno – che presumiamo possano chiamarsi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max – saranno i primi ad esserne dotati.

Jeff Pu ritiene che dall’accordo tra le due parti potrebbe scaturire una fornitura composta da più di 100 milioni di componenti soltanto per Apple, il che avrebbe chiaramente un enorme impatto positivo sui ricavi dell’azienda.

Come dicevamo non è la prima volta che si parla di lenti periscopiche per iPhone: prefino il solitamente affidabile analista Ming-Chi Kuo in passato ha parlato di una possibile implementazione per gli iPhone del 2023 per poter offrire uno zoom ottico di alta qualità.

Per chi non ha familiarità con l’argomento diciamo semplicemente che il sistema periscopico per gli obiettivi delle fotocamere si basa su un prisma che riflette la luce su una serie di obiettivi posti a 90 gradi rispetto al sensore: questo permetterebbe di avere obiettivi molto più lunghi rispetto all’attuale teleobiettivo, offrendo quindi un ingrandimento migliore senza però dover montare lenti sporgenti.

In commercio esistono già telefoni con questo genere di obiettivi, come alcuni di Samsung e Huawei che riescono a offrire uno zoom ottico 10x e uno digitale combinato che può arrivare anche a 100x.

Per iPhone 15 Pro mancano comunque ancora due anni, quindi le carte in tavola potrebbero cambiare diverse volte. Nel frattempo, per gli iPhone 14 in arrivo a settembre si dice invece che avranno un nuovo obiettivo grandangolare da 48 MP in grado di girare video in 8K.