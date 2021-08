Come e dove scaricare il green pass italiano

La Certificazione verde COVID-19 (“Green Pass”) permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa. È richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

Dal 6 agosto serve, inoltre, per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici.

Come funziona il Green Pass o certificazione verde COVID-19

La persona che è stata vaccinata contro il COVID-19 o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita da COVID-19 può ottenere la Certificazione verde COVID-19.

L’emissione della Certificazione viene notificata via posta elettronica o SMS. E da quel momento è possibile scaricarla accedendo alle piattaforme digitali dedicate. Il cittadino riceve l’email da “Ministero della Salute” (il mittente è [email protected]) o un messaggio SMS da “Min Salute”.

La Certificazione verde COVID-19 contiene un codice a barre bidimensionale (QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute per impedirne la falsificazione. Il certificato può essere stampato.

L’autenticità e validità della certificazione sono verificate in Italia attraverso l’app nazionale VerificaC19. (qui per iOS, e qui per Android). I dati personali del titolare della certificazione non vengono registrati dalla APP a tutela della privacy. Qui i dettagli per commercianti ed esercenti.

Come si ottiene la Certificazione verde COVID-19

Il Ministero della Salute rilascia la Certificazione verde COVID-19 sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal COVID-19. La certificazione è emessa in formato digitale stampabile. È possibile ricevere una notifica o un avviso via email o via SMS che il certificato è pronto. Non bisogna pagare nulla.

Visualizzare, scaricare e stampare il Certificato

È possibile visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso in vari modi. Su sito dedicato tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie), scaricando l’App Immuni (qui per iPhone e qui per Android) o l’app IO (qui per iPhone e qui per Android) indicando i codici ricevuti via mail o SM, e presto anche dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale. Le informazioni che si dovranno inserire su Immuni (Codice e Tessera Sanitaria) serviranno solamente per permettere il recupero della propria Certificazione, e non comportano in nessun modo la profilazione degli utenti.

Da App come IO è possibile salvare il certificato con il suo QR Code nella memoria locale dello smatphone così da poterlo mostrare facilmente anche in assenza di connessione a Internet.

È anche possibile aggiungere il green pass al wallet di iPhone e Apple Watch (qui vi spieghiamo come si fa)

E chi non ha un computer o uno smartphone?

Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19 (ricordatevi di portare la tessera sanitaria).

Per un periodo transitorio le documentazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 / EU digital COVID certificate.

Chi ha avuto il COVID e ha ricevuto una sola dose, quando otterrà la certificazione?

Da 20 luglio 2021 la Piattaforma nazionale-DGC produce le Certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione anche per coloro che si sono ammalati e poi hanno fatto il vaccino entro un anno dalla malattia, quindi anche prima dei 90 giorni e dopo i 180 giorni dalla malattia come disposto in precedenza. Pertanto tutti coloro che hanno avuto il COVID e si sono vaccinati entro l’anno dal primo tampone molecolare positivo riceveranno una Certificazione verde COVID-19 (dose 1 di 1) valida per nove mesi dalla data di somministrazione del vaccino.

Per quanto tempo è valida la Certificazione?

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di vaccinazione:

per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva; nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione: la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione; nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi).

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

Attenzione a falsi e truffe!

Nei giorni passati sono stati individuati canali Telegram che vendevano finti green pass. La Polizia ha o eseguito perquisizioni e sequestri nei confronti degli amministratori di 32 canali Telegram responsabili della vendita dei Green pass falsi. Gli utenti erano attratti con messaggi che vantano di poter fornire “lasciapassare”, invitando a lasciare dati quali: nome e cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita. Le presunte certificazioni “tarocche” erano offerte in cambio di cifre variabili dai 150 ai 350 euro. In molti si sono in seguito accorti che si trattava di una truffa, lamentando di essere stati fregati. Alcuni truffatori sono arrivati al punto di minacciare pubblicamente i contestatori (che non hanno ovviamente ricevuto nulla) richiedendo il pagamento di 350 euro in Bitcoin per cancellare e non diffondere online i documenti d’identità ricevuti per creare il falso ed inesistente Green Pass.

